Donald Trump desata la polémica al publicar un video explícito de un asesinato en Florida

El presidente Donald Trump publicó este jueves en su red social Truth Social un video de vigilancia que muestra el asesinato de una mujer a golpes de martillo frente a una estación de gasolina en Fort Myers, Florida, atribuido a un inmigrante haitiano indocumentado.

El material fue utilizado por el mandatario para arremeter contra las políticas migratorias de la administración demócrata de Joe Biden y contra jueces federales que han bloqueado sus propias medidas de deportación a inmigrantes ilegales.

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El sospechoso, identificado como Rolbert Joachin, de 40 años, fue arrestado el mismo día del crimen, el 2 de abril, y enfrenta cargos de asesinato, daño criminal y daños a la propiedad. Según documentos judiciales, la víctima, cuyo nombre no ha sido divulgado por la policía en virtud de la Ley Marsy’s, trabajaba como empleada en la tienda de la estación de gasolina y era miembro de la comunidad bangladesí de Fort Myers.

Amigos y familiares la describieron como una madre devota. Joachin permanece detenido sin fianza y tiene audiencia de lectura de cargos programada para el 4 de mayo.

Trump usó el episodio para criticar al gobierno de Joe Biden. Foto: AP

El video, también difundido por el Departamento de Seguridad Nacional horas antes de que Trump lo publicara, muestra a un hombre golpeando un vehículo con un martillo en el estacionamiento. Cuando la mujer sale del local y se acerca, el hombre se vuelve hacia ella y la golpea repetidamente en la cabeza y el torso. La secuencia más violenta aparece levemente difuminada en algunas versiones del video.

“El video de su brutal asesinato es una de las cosas más viciosas que jamás verán”, escribió Trump en Truth Social. La amplificación del video forma parte de una campaña sostenida del presidente para utilizar casos de crímenes cometidos por inmigrantes como argumento político en favor de una política migratoria más estricta.

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Según el Departamento de Seguridad Nacional, Joachin ingresó a Estados Unidos por primera vez en agosto de 2022. Un juez federal emitió una orden de deportación contra él ese mismo año, pero el gobierno le otorgó el Estatus de Protección Temporal, que expiró en 2024.

El mandatario criticó las sanciones a sus leyes migratorias. Foto: AFP

Trump aprovechó el caso para atacar directamente ese programa: “La administración Biden le concedió a él, y a todos los haitianos, el ‘Estatus de Protección Temporal’, un programa masivamente abusado y fraudulento que mi administración está trabajando para eliminar”, escribió.

La administración Trump ha buscado eliminar esa protección para más de 350.000 haitianos, pero sus esfuerzos han sido bloqueados por un juez federal que determinó que el Departamento de Seguridad Nacional no realizó la revisión reglamentaria requerida sobre las condiciones en Haití.

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La administración ha pedido a la Corte Suprema que intervenga. Trump hizo referencia directa a esa disputa judicial: “Este único asesinato debería ser suficiente para que estos jueces radicales dejen de obstaculizar las políticas migratorias de mi administración.”