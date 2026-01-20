Estados Unidos

Trump destaca una “migración inversa” y la expulsión de más de 2,6 millones de inmigrantes indocumentados

El presidente celebró las cifras de su primer año, cumpliendo así con las promesas de su campaña.

20 de enero de 2026, 9:17 p. m.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: GETTY IMAGES

El Gobierno de Donald Trump está cumpliendo este lunes, 20 de enero, su primer año desde que el republicano regresó a la Casa Blanca. En su campaña presidencial, el mandatario prometió fortalecer las fronteras de la nación y expulsar a todos los inmigrantes indocumentados del país, para así “hacer Estados Unidos grande de nuevo”, de acuerdo con su lema.

Para celebrar su primer año, Trump otorgó una conferencia ante la prensa estadounidense desde la Casa Blanca, en la que se refirió, entre otros temas, a los logros alcanzados en materia de inmigración.

Las propuestas en el Congreso van desde endurecer las deportaciones hasta ofrecer vías de regularización para quienes ya viven en Estados Unidos sin papeles.
El Gobierno de Trump ha fortalecido las políticas de inmigración desde el 20 de enero del 2025. Foto: Composición Semana/ Getty images

“Por primera vez en 50 años, estamos viendo una migración inversa”, aseguró el presidente. Actualmente, el Gobierno motiva a los extranjeros sin documentos legales a que se “autodeporten” o salgan voluntariamente del país antes de ser detenidos por las autoridades. Con esa opción, pueden abandonar el territorio como terroristas y la administración les dará 1.000 dólares para coordinar los viáticos.

Trump, el disruptor del mundo: las claves de su primer año y los retos de un 2026 que cambiará el tablero global

Al mismo tiempo, Trump anunció que en este año expulsó a más de 2,6 millones de personas que residían de manera ilegal, ya sea por medio de deportaciones masivas o por las salidas voluntarias que han preferido algunas personas. Además, las agencias de inmigración han logrado el arresto de más de 650.000 residentes irregulares. Trump aseveró que algunos de ellos eran los “peores inmigrantes ilegales: asesinos, violadores, pandilleros y reincidentes”.

En las cifras que dio este lunes, estableció que al menos 400.000 de esos extranjeros deportados estaban acusados o ya tenían una condena por diversos delitos.

El presidente, además, “redujo los cruces fronterizos ilegales a su nivel más bajo desde la década de 1970, erradicando por completo la invasión de la era Biden” —en referencia al anterior gobierno de Joe Biden—, de acuerdo con la recopilación de datos que publicó la Casa Blanca luego de la alocución del mandatario. También se destacó que el Gobierno logró “reducir en un 56 % el tráfico de fentanilo en la frontera sur”.

La región en juego: estas son las tres elecciones que determinarán el destino del continente en 2026

El jefe de Estado resaltó la victoria de haber puesto fin a “las peligrosas políticas de ‘captura y liberación’ en todo el país”, las cuales instaban a las autoridades a detener a los inmigrantes indocumentados en las fronteras para después de un tiempo proceder con su liberación en el territorio estadounidense bajo unos requerimientos para que estos pudieran regularizar su estadía.

Las políticas de Estados Unidos buscan agilizar las deportaciones de quienes están en el país de forma ilegal
Millones de extranjeros han sido expulsados del país desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, aquella medida contribuía al aumento de residentes de manera ilegal en el país. Trump “mantuvo cero liberaciones de inmigrantes ilegales al territorio nacional durante ocho meses consecutivos, restableciendo la disuasión en la frontera”, informó la Casa Blanca.

Por primera vez en 50 años: salen más migrantes de los que entran, tras fuertes políticas migratorias

Los datos se dan en medio de una gran tensión entre ciudadanos y autoridades en el estado de Minnesota, donde movilizaciones sociales masivas muestran su rechazo a los operativos de inmigración y la detención de personas, incluso de nacionales. Ante la situación, y como en oportunidades anteriores, el Gobierno ha optado por enviar sus tropas de la Guardia Nacional para contener las protestas.

Donald trump Presidente de Estados Unidos

