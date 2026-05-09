¿Adiós al Canal de Panamá? La nueva ruta que movió 900 vehículos en 72 horas por tierra

Un embarque de 900 automóviles fue trasladado desde Corea del Sur hasta el estado de Georgia, en la costa oriental estadounidense, en tan solo 72 horas y sin necesidad de atravesar el Canal de Panamá.

Preocupación científica por cambio en el Océano Índico: alteraría el clima en el mundo y afectaría los ecosistemas marinos

La maniobra logística, desarrollada por Hyundai y su filial Hyundai Glovis, recorrió territorio mexicano de un océano a otro mediante transporte ferroviario en aproximadamente nueve horas, utilizando el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Este movimiento constituye la primera demostración internacional de carácter comercial realizada a gran escala a través de esta ruta estratégica.

Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec - CIIT Foto: Youtube: Secretaría de Economía México- Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec - CIIT

El traslado tuvo lugar entre el 28 de marzo y el 3 de abril de 2025, como una prueba importante antes de su apertura formal,en un contexto especialmente relevante para el comercio marítimo mundial.

Las intensas sequías que afectaron al Canal de Panamá durante 2023 —reduciendo el tránsito diario de 38 a únicamente 22 embarcaciones— evidenciaron la vulnerabilidad de esa vía.

Diversos estudios advierten que este tipo de fenómenos climáticos podría intensificarse hacia finales del siglo si no disminuyen las emisiones contaminantes.

Después de varios años de planeación e inversión en infraestructura, el proyecto del Corredor Interoceánico comienza a mostrar avances tangibles.

Canal de Panamá Foto: Anadolu via Getty Images

Actualmente, esta iniciativa se perfila como uno de los proyectos logísticos más importantes de México. Durante el reciente fin de semana se concretó el traslado masivo de carga comercial entre Puerto de Salina Cruz y Puerto de Coatzacoalcos.

La conexión terrestre entre ambos océanos representa mucho más que un simple transporte de mercancías.

El canal que podría cambiar el juego ante la crisis del estrecho de Ormuz

También simboliza el surgimiento de una opción viable frente al Canal de Panamá para determinadas rutas y tipos de carga. De esta manera, el corredor interoceánico mexicano se consolida gradualmente como un nuevo polo de competitividad y desarrollo logístico internacional.

Uno de los aspectos más relevantes es que esta iniciativa no se limita únicamente al desarrollo de infraestructura. De igual manera, ha despertado un marcado interés entre inversionistas y empresas privadas.

Se espera que la conexión interoceánica sirva para el transporte de millones de dólares en mercancía. Foto: AP

Compañías internacionales como Walmart y Amazon ya analizan posibilidades de inversión y operación dentro del Istmo, especialmente en los nuevos complejos industriales que se construyen a lo largo del corredor.

El objetivo resulta evidente: aprovechar esta conexión estratégica para agilizar y optimizar el traslado de mercancías hacia la costa este de Estados Unidos.