“El tapón del Darién debe abrirse”: el escritor panameño Juan David Morgan habla con SEMANA sobre el futuro de las relaciones bilaterales de su país con Colombia

SEMANA: ¿Cómo evalúa usted la relación actual entre Colombia y Panamá en el marco actual, especialmente después de algunas tensiones históricas y migratorias?

Juan David Morgan: Creo que las relaciones entre Panamá y Colombia son muy buenas. Las diferencias que hubo han sido ampliamente superadas. Hemos tenido relaciones todavía más importantes, con motivo del tema de la frontera y de las inmigraciones, y se han manejado muy bien, yo creo, de ambos lados. Las vinculaciones entre los pueblos se dan a través de relaciones científicas, relaciones culturales, relaciones académicas.

Por estos días tuvimos una reunión en la Academia de la Lengua de Colombia, yo soy académico de la lengua de Panamá. Esas son las cuestiones que hacen que los pueblos entiendan. A mí no me preocupan los mandatarios, me preocupan los países, los pueblos.

SEMANA: El Tapón del Darién se ha convertido en el epicentro de una crisis migratoria. Con Trump en la presidencia, ¿qué tipo de presiones o condicionamientos podría ejercer Estados Unidos sobre Panamá y Colombia frente a este fenómeno?

J.D.M.: El presidente actual de Panamá (José Raúl Mulino), antes de tomar posición incluso, empezó a decir que él iba a ver cómo resolvía ese problema tratando de controlar esa frontera. Y esa migración que fluye a través del tapón del Darién -y debo decir que quienes están detrás de eso son parte de las mafias- ha disminuido, hasta donde vi la última vez, un 98%.

Para Panamá eso era un problema sumamente grave porque teníamos allí, en un momento dado, 100.000 personas que teníamos que atender, darles salud y darles alojamientos antes de mandarlos al resto del trayecto hacia Costa Rica. Y ese problema lo han estado superando, como dije, el mandatario actual de Panamá y también las autoridades colombianas. Porque en eso estamos de acuerdo. Y en eso está de acuerdo Trump también.

Ahí no creo que haya diferencias mayores entre Trump, Petro y el presidente Mulino en Panamá. Ahí estamos con un interés de controlar la frontera porque si bien debe haber una migración, esa migración no puede ser a través de una selva dominada por mafias, etc. Tiene que ser controlada. El tapón del Darién es un tema que debe preocuparnos tanto a los panameños como a los colombianos porque esa interrupción de la comunicación terrestre interamericana debe cesar. Ahí debe abrirse el tapón, en mi opinión, que no es la opinión de todos los colombianos, pero que es la mía.

Ese tapón del Darién debe abrirse, debe tener una buena estructura terrestre, una buena carretera y eso haría más fácil el control del flujo migratorio, a diferencia de lo que muchos piensan, porque si se mantiene, va a ser mucho más fácil controlar el flujo.

Por la región del Darién, miles de migrantes transitan con la esperanza de llegar a la frontera sur de Estados Unidos. (La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Iván Valencia) | Foto: AP

SEMANA: En distintas ocasiones, Donald Trump ha insinuado que Estados Unidos nunca debió entregar el canal de Panamá. ¿Cómo interpreta usted esas declaraciones y qué tan real es el riesgo de que un segundo mandato suyo reactive posturas intervencionistas en la región?

J.D.M.: Creo que el presidente Trump tiene una manera muy particular de actuar y que esa manera responde al hecho de que él es un hombre de negocios que está acostumbrado a negociar avasallando y esa actitud sobre el canal de Panamá por supuesto que es un tema que ha preocupado. Han ido ministros y secretarios del gobierno de Trump a Panamá. Se ha firmado un memorándum de entendimiento, que es una cosa normal porque Panamá y los Estados Unidos están vinculados por un tratado de neutralidad que es para siempre, al cual se han adherido 42 o 43 países. Así que ese intercambio entre Estados Unidos y Panamá va a ser normal ahora.

Esos son documentos que tratan de temas que tienen que ver con la seguridad del canal, con la responsabilidad de ambas partes, de acuerdo con el convenio, que tienen que ver con ejercicios que hacen ambas partes, porque Panamá no tiene ejército, Panamá tiene la policía, y por supuesto que el único país que puede tener ejército y fuerzas militares en Panamá, es él mismo. Eso está claro en todos los intercambios entre Estados Unidos y Panamá. Yo no veo que haya ningún problema real aparte de lo que dije al principio: que es la manera de actuar de Trump. Es lo que ha estado haciendo con Canadá y con Groenlandia.

SEMANA: ¿Cuáles cree usted que son las prioridades que deberían tener Panamá y Colombia para fortalecer su alianza bilateral, más allá del contexto cambiante que imponga Washington?

J.D.M.: Lo que estamos haciendo a través de las academias, a través de, por supuesto, los intercambios comerciales. Todo eso es fundamental. Hubo un problema hace unos años con una tarifa que le puso Colombia a Panamá sobre ciertos bienes. Esas son cosas que hay que manejar y que hay que resolver. Porque el intercambio comercial es muy importante. Ver cómo se resuelve el tema del tapón del Darién es importante.

Todas estas cosas hay que manejarlas a nivel no solamente de los gobiernos, sino a nivel de las instituciones de los países. Y en Panamá y en Colombia yo creo que lo estamos haciendo nosotros. Los panameños nos sentimos muy a gusto en Colombia. Yo creo que igual los colombianos se sienten muy a gusto en Panamá. En Panamá hay muchos colombianos que han migrado a Panamá y se les acepta y se les trata y se aprende de ellos. Igual que espero yo que pase con los panameños, que son menos, que han venido a establecerse en Colombia.

Pero eso es un flujo que va a continuar. Somos países fronterizos, a pesar de que la frontera es una frontera difícil. Sin embargo, marítimamente y desde el punto de vista de nuestros contactos aéreos que son importantes, esas relaciones van a mantenerse y se van a ir profundizando cada día más, nos entendemos muy bien.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio (C), conversa con el Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez (R), durante un recorrido por las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá en la Ciudad de Panamá el 2 de febrero de 2025. | Foto: AFP

SEMANA: ¿Cree que el estilo ideológico de Gustavo Petro, con su discurso crítico frente a EE.UU., puede complicar las relaciones con Panamá y Washington?

J.D.M.: No existen relaciones tripartitas realmente entre Colombia, los Estados Unidos y Panamá. Existen problemas que afectan a las tres partes, como es el de la migración. Yo no veo que las relaciones entre Panamá y Colombia se vayan a afectar por lo que haga o no haga Trump, por si le quita la visa a Petro, le quita la visa al presidente nuestro. Son cuestiones incidentales y transitorias totalmente. Yo creo que tanto el pueblo americano como el pueblo panameño, como el pueblo colombiano tienen muy claro cómo deben ser las relaciones entre ellos. Insisto, Trump es un fenómeno pasajero.

Yo creo que Trump va a ir perdiendo popularidad a medida que se vayan dando cuenta de que la manera como él ha venido manejando las cosas es a través de informaciones que son absolutamente falsas. Mucho de lo que está haciendo Trump es política interna para mantener su hegemonía y que no pierdan votos los republicanos en los Estados Unidos en las elecciones para la Cámara de Representantes y senadores.

Panamá va a seguir siendo lo que ha sido siempre, yo soy de los que afirma que Panamá es uno de los países hispanoamericanos más antiguos, aunque sus rasgos de identidad nacional empezaron a surgir desde que los españoles pusieron pie en el istmo y fueron los primeros que en tierra firme pisaron primero el istmo de Panamá y se dieron cuenta, cuando Balboa descubrió el Mar del Sur, de que Panamá era el lugar más estrecho. Desde entonces Panamá es lo que es todavía hoy. Es un lugar importante de tránsito y de encuentro. Panamá va a seguir siendo eso independientemente de cualquier presidente que surja en los Estados Unidos, en Colombia o en Panamá. Es el destino de los países.