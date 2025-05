Donald Trump cumplió 100 días en la Casa Blanca: consolida su poder con mano dura, crisis global y un plan para redibujar el mapa del mundo

Incluso, esa deportación desató controversia internacional, debido a que la administración de Estados Unidos no ha detallado el debido proceso para determinar que los extranjeros sí hacen parte de la banda criminal, que Trump señaló de “terrorista”. Se le suma que funcionarios del Gobierno aseguraron que deportaron al salvadoreño Kilmar Ábrego García por un “error administrativo”, pero han dejado claro que no lo devolverán a Estados Unidos, pese a las presiones judiciales que ha recibido la presidencia.

Así mismo, durante su campaña presidencial, Trump prometió que pondría fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, además de la que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Para lograrlo, se ha reunido con los líderes políticos involucrados, pero no se ha firmado ningún acuerdo de paz. El presidente ruso, Vladímir Putin se ha mostrado reacio para entablar reuniones con Ucrania, y en Gaza, su idea de tomar el territorio para reconstruirlo no cayó bien, ni siquiera un video creado por inteligencia artificial, que mostraba cómo se vería la franja con la influencia estadounidense, logró persuadir a los gobiernos mediadores. El motivo: parte de su propuesta era expulsar a todos los palestinos de Gaza para reubicarlos en otras zonas.

Donald Trump acumula una larga lista de medidas que ha tomado en sus primeros tres meses como presidente. “Lo que estoy haciendo es exactamente lo que defendí en mi campaña”, dijo en entrevista con Time. No obstante, sus cifras de aprobación se ubican entre el 40 y el 45 %, muy diferente a la aprobación que los ciudadanos le han brindado a anteriores mandatarios en este periodo inicial de su gestión. Las encuestas de diversos y renombrados medios de comunicación estadounidenses, como New York Times, The Washington Post y CNN, reportaron que los índices de aprobación del presidente no superan el 50 por ciento.