El Darién deja de servir como paso de inmigrantes a EE. UU., según el presidente panameño: “No permitiremos más migrantes en esa zona”

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció la disminución de migrantes que cruzan el Darién hacia Estados Unidos. | Foto: Getty Images for Concordia Summi

Estos migrantes, sin embargo, no deben cruzar la selva para llegar a Colombia, sino que viajan en lanchas que contratan en pequeños puertos caribeños de Panamá. “No permitiremos más migrantes en esa zona de Darién”, advirtió Mulino, quien durante la campaña electoral de 2024 había prometido “cerrar” esta ruta migratoria.

Panamá aceptó servir de “puente” para migrantes deportados por Estados Unidos, al igual que Guatemala y Costa Rica . En febrero, llegaron 299 deportados a Panamá, mayoritariamente asiáticos, y los que no aceptaron ser repatriados fueron enviados temporalmente a un albergue en la provincia de Darién. Tras críticas de grupos de derechos humanos de que el refugio era un “centro de detención”, el Gobierno autorizó a 112 migrantes a salir a gestionar visas para otros países.

El fin de semana, 65 de ellos llegaron a Ciudad de Panamá, donde tienen tres meses para conseguir un país que los acoja. Si no se han marchado en ese plazo, “serán expulsados o deportados”, según el Gobierno. Varios han dicho que no desean volver a sus países de origen porque corren peligro y que no les queda dinero.