El canal que podría cambiar el juego ante la crisis del estrecho de Ormuz

Gran parte del petróleo y el gas del mundo se transporta por vía marítima. Sin embargo, debido a la geografía, existen puntos donde la tierra forma verdaderos cuellos de botella, lo que hace crucial mantener estas rutas abiertas.

Un ejemplo es el Canal de Panamá, una vía artificial clave para el comercio global. Pero también existen pasos naturales estratégicos, como el Estrecho de Ormuz.

Este último se ha visto especialmente afectado por las tensiones derivadas de la guerra en Irán. Las represalias iraníes, que incluyen restricciones al paso de buques, han generado un impacto inmediato en los mercados, provocando que el precio del petróleo se dispare, superando los 100 dólares por barril.

Cabe recordar que por este estrecho transita aproximadamente el 20 % del petróleo y gas a nivel mundial.

Varios buques han sido atacados en inmediaciones del Estrecho de Ormuz. Foto: AFP

En este contexto, cualquier alteración en el flujo marítimo por esta zona tiene el potencial de sacudir la economía global. No obstante, en los últimos años ha surgido una propuesta que busca mitigar esta vulnerabilidad, especialmente ante la persistente inestabilidad geopolítica de la región.

La más llamativa es el llamado Canal de Estambul, un ambicioso proyecto impulsado por Turquía que busca abrir una ruta más segura para el petróleo proveniente de Medio Oriente.

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Este proyecto contempla la creación de una vía artificial de casi 45 kilómetros que conectaría el mar Negro con el mar de Mármara. El canal correría en paralelo al Estrecho del Bósforo, lo que en la práctica dividiría la parte europea de Estambul en dos.

Impulsada por el presidente Recep Tayyip Erdoğan, esta ambiciosa obra, presentada en 2021, busca mejorar el tráfico marítimo en la zona y convertirse en un motor económico para el país.

Vista aérea de Estambul. Foto: Getty Images

Desde Ankara aseguran que, además, ayudará a reducir la congestión del Bósforo y a disminuir el riesgo de accidentes en una ciudad de más de 15 millones de habitantes.

El proyecto tendría un costo aproximado de 23.400 millones de euros. De estos, cerca de 14.000 millones se destinarían a la construcción del canal, mientras que los 9.400 millones restantes se invertirían en el desarrollo urbano de las zonas aledañas.

La obra, además de la excavación y construcción de la vía marítima, contempla la creación de nuevas zonas residenciales, infraestructura de transporte y áreas logísticas, lo que impulsaría la actividad económica y atraería inversión a la región.

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Aunque el Canal de Estambul no puede reemplazar al Estrecho de Ormuz, ya que este es clave para la salida de petróleo del Golfo Pérsico, sí refleja una idea importante. Cuando una ruta se ve afectada durante mucho tiempo por conflictos, los países tienden a buscar alternativas que les permitan tener mayor control sobre el comercio.

Además, los pasos artificiales facilitan una mejor regulación del tránsito y abren la puerta a beneficios económicos.