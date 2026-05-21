En Video | El líder opositor Lester Toledo llegó a Venezuela

El opositor venezolano Lester Toledo regresó a Venezuela para presentarse ante la justicia y exigir una respuesta a su solicitud de amnistía, relacionada con una acusación en su contra por presunto terrorismo durante las protestas de 2017.

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Lo llamativo del caso es que, pese a existir una orden de captura en su contra, las autoridades aeroportuarias le permitieron ingresar al país sin inconvenientes.

Toledo anunció su regreso a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que explicó que, tras la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero, presentó formalmente la solicitud para acogerse al beneficio, pero aseguró que hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta oficial.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, fue recibido por el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien compartió imágenes del momento en su cuenta de X. Se espera que en los próximos días Toledo acuda al Palacio de Justicia, en Caracas, para insistir en su petición y conocer la decisión de los tribunales.

Lester Toledo es un dirigente político venezolano y activista opositor vinculado durante años al partido Voluntad Popular. Originario del estado Zulia, ganó notoriedad nacional por su papel dentro de la oposición y por su cercanía con líderes como Leopoldo López y Juan Guaidó.

Durante las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017, el chavismo lo señaló de supuestos delitos relacionados con terrorismo y conspiración, acusaciones que él siempre negó y calificó como persecución política.

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El gobierno lo acusaba de supuestamente, “contratar sicarios colombianos para causar incidentes” en una marcha opositora que tuvo lugar en esas fechas.

Debido a esos procesos judiciales salió de Venezuela con rumbo a España, luego de que se le otorgara la nacionalidad. Desde ahí Toledo se desempeño en varios países como consultor de política internacional, incluida Colombia.

Lester Toledo, líder opositor venezolano. Foto: picture alliance via Getty Image

De igual forma, en 2024 el Gobierno venezolano acusó a Lester Toledo, junto a otros dirigentes opositores, de presuntamente intentar “adulterar” los resultados de las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral.

Desde la aprobación de la Ley de Amnistía, impulsada por el gobierno de Delcy Rodríguez, se han registrado múltiples excarcelaciones de presos políticos y dirigentes opositores.

Aunque el Ejecutivo anunció en abril el cierre de ese proceso, en las últimas semanas continúan reportándose liberaciones y beneficios judiciales otorgados mediante otros mecanismos legales.