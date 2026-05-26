La presidenta encargada de Venezuela anunció el martes la creación de una comisión de “reestructuración” del gobierno para adaptarlo a una “nueva realidad política” tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. Antes vicepresidenta, Delcy Rodríguez asumió las riendas del país después que fuerzas estadounidenses capturaran al mandatario izquierdista en una operación militar en enero.

Desde entonces, Rodríguez ha cambiado la mitad del gabinete que heredó de Maduro, así como a todos los integrantes del alto mando militar y a gran parte de los comandantes regionales del ejército.

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La presidenta encargada designó el martes a Héctor Rodríguez, ministro de Educación y figura del chavismo, como comisionado para “la reestructuración y reingeniería del gobierno”.

La comisión se crea para lograr “una nueva estructura del gobierno adaptado a esta nueva realidad de Venezuela, a una Venezuela que renace”, dijo Rodríguez durante una reunión del consejo de ministros en el palacio presidencial de Miraflores. Debe presentar resultados en “un lapso de 90 días”, precisó la mandataria durante la alocución televisada.

Delcy Rodríguez. Foto: AFP

Además, comisionó a Anabel Pereira, ministra de Economía, para la “gestión eficiente” del gobierno. “El basamento administrativo financiero es fundamental para una gestión eficiente”, dijo Rodríguez, sin dar mayores detalles.

La mandataria gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que afirma estar a cargo del país caribeño. Rodríguez ha profundizado cambios gubernamentales como la eliminación de varios programas sociales del chavismo.

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Asimismo, impulsó una reforma petrolera y una nueva ley de minas con miras a abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo globales a inversores extranjeros.

Esta noticia se da después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el viernes la excarcelación de 500 detenidos por motivos políticos “en las próximas horas”.

Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro Foto: Getty Images

La mandataria, que asumió el poder tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense en enero, promulgó una ley de amnistía en febrero que, según su gobierno, ha permitido la liberación de cientos de detenidos.

“El presidente de la Asamblea Nacional (había anunciado) que en las próximas horas 300 personas serían excarceladas. Ese número ha aumentado (...) y en las próximas horas estará superando las 500 liberaciones”, afirmó Rodríguez.

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Según Rodríguez, 8.740 personas se han beneficiado de la ley de amnistía. De ellas, 314 estaban detenidas y el resto tenía libertad condicional, de acuerdo con el balance oficial.

En Venezuela, miles de personas fueron arrestadas en protestas contra el gobierno, en sus casas o en sus lugares de trabajo, acusadas de supuestos actos de terrorismo y conspiración. La oenegé Foro Penal asegura que aún hay poco más de 450 personas detenidas por razones políticas en las cárceles del país.

Con información de AFP.