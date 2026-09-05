Luis Alfonso Escobar responde a advertencia de De La Espriella: “El Gobierno de Nariño no ha adelantado negociaciones clandestinas”

Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, respondió a la advertencia que le hizo el presidente Abelardo De La Espriella durante la Cumbre de Gobernadores en Mompox, Bolívar.

Según el jefe de Estado, existen posibles “negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos” entre el mandatario departamental y estructuras terroristas.

Ante las acusaciones, Escobar aclaró que coincide con De La Espriella en que “los diálogos y negociaciones de paz son competencia del Gobierno nacional”.

Presidente @ABDELAESPRIELLA , coincidimos en algo fundamental, los diálogos y negociaciones de paz son competencia del Gobierno Nacional. Precisamente por eso es importante hacer una precisión:



El Gobierno de Nariño no ha adelantado negociaciones clandestinas, ni acuerdos por… — Luis Alfonso Escobar (@LuisAlfonsoEsc) September 5, 2026

“El Gobierno de Nariño no ha adelantado negociaciones clandestinas, ni acuerdos por debajo de la mesa”, manifestó el gobernador en X.

Y aseguró que dichas negociaciones fueron sostenidas durante el gobierno pasado, con delegados de la Casa de Nariño.

“Los Diálogos Regionales de Paz no fueron competencia del gobierno territorial, sino que fueron conducidos por el Gobierno Nacional a través de sus delegados, entendiendo de manera diferencial para Nariño que, si el conflicto tiene expresiones territoriales, la construcción de paz también debía reconocer las particularidades de cada territorio”, indicó.

Además, extendió una invitación al presidente De La Espriella para conocer y evaluar los esfuerzos de paz que se han hecho desde Nariño.

“Usted mismo lo señaló en la Cumbre de Gobernadores: ‘los territorios de la patria no tienen las mismas capacidades, ni enfrentan los mismos problemas, por eso no voy a imponer un modelo idéntico para todos’, por eso consideramos que esa misma premisa debe aplicarse al criterio de la seguridad”, agregó.

Y agregó: “Por eso en el sur las puertas están abiertas. Lo invito a conocer de primera mano lo que hemos hecho en materia de Paz Territorial, sus resultados y los enormes desafíos que todavía enfrentamos”.

Abelardo De La Espriella hizo categórica advertencia. Nadie puede hacer gestiones ante bandidos: “Queda advertido, gobernador de Nariño”

De la Espriella, desde Mompox, lanzó la advertencia directamente al gobernador de Nariño, extendiéndola a los demás mandatarios departamentales.

“No voy a tolerar bajo ninguna circunstancia que, mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar a esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria. Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”, dijo en el evento.