En el programa El Debate de SEMANA de este lunes, 7 de septiembre, el senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, quien era uno de los invitados al espacio en el que se escuchan distintas voces y se discute sobre temas de relevancia nacional, la emprendió contra la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, a quien llamó despectivamente “niña”.

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El apartado se volvió viral en las redes sociales por la forma en la que el senador del petrismo atacó a la congresista. “Yo no soy ninguna niña, soy representante a la Cámara”, le contestó Borda.

Tras esos hechos, distintos congresistas se solidarizaron con la representante y le reclamaron a Ocampo por sus declaraciones.

“Solidaridad con Carol Borda”, aseguró el representante Daniel Briceño. “A Carol Borda no le regalaron la curul en una lista cerrada”, agregó el congresista del Centro Democrático.

Incluso, desde sectores más allá de la derecha le reclamaron. “Apreciado senador Alejandro Ocampo así no. Tratarnos de niñas a las mujeres para imponernos ideas es una manera burda de intentar anularnos, menospreciarnos, descalificarnos; una manera que, además, degrada el debate publico”, reclamó la senadora Andrea Padilla, de la Alianza Verde, quien le dijo a Ocampo que debería pedir disculpas por sus declaraciones.

Desde Salvación Nacional también cuestionaron las declaraciones de Ocampo contra su congresista. “Rechazamos con contundencia el trato despectivo y agresivo del senador del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, contra nuestra congresista Carol Borda. Activaremos nuestros protocolos de violencia de género en política. Los debates públicos a deben darse con altura”, señalaron.

La congresista reclamó que es la segunda vez que Ocampo la llama de esa manera. Foto: Cortesía / API

“Mí solidaridad con Carol Borda”, afirmó el senador Germán Rodríguez. “Toda la solidaridad con Carol Borda, valiente mujer”, mencionó el representante por el Valle Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático.

Tras la polémica, Borda se refirió a lo sucedido. “Esta es la segunda vez y la última que me voy a tener que aguantar un senador machista del Pacto Histórico como lo es el senador Alejandro Ocampo”, dijo.

La congresista mencionó que mientras explicaba los logros de los primeros 30 días de Abelardo De La Espriella y el costo de los damnificados por el terremoto el senador Ocampo en vez de responder con argumentos decidió atacarla.

“Me llamó no solamente mentirosa sino que es la segunda vez que me llama ‘niña’ de manera despectiva. Y esto es lo pasa cuando no pueden responder a las cifras y a los resultados que intentan minimizar, atacar e invisibilizar a quien piensa diferente, incluso viniendo de los sectores que se llaman progresistas”, criticó.