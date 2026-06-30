Se siguen sumando más voces de rechazo al llamado de “desobediencia civil” de Iván Cepeda: conservadores lo llaman a bajar el tono

El Partido Conservador se sumó a las voces de rechazo al llamado a la desobediencia civil formulado por el senador electo y excandidato presidencial Iván Cepeda, y advirtió que ese tipo de pronunciamientos ponen en riesgo la institucionalidad y la estabilidad democrática del país.

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A través de un comunicado, la colectividad calificó como “categórico” su rechazo a las declaraciones de Cepeda, al considerar que desconocen el Estado de derecho y buscan promover escenarios de confrontación política en un momento de alta tensión tras las elecciones presidenciales.

El partido sostuvo que la defensa de la democracia pasa por el respeto a la Constitución, las instituciones y la separación de poderes.

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En este contexto, dijo que ningún líder político debe alentar actos de violencia ni hacer discursos que puedan perjudicar la convivencia, la seguridad y la estabilidad del país.

Los conservadores también hicieron un llamado a todas las fuerzas políticas para moderar el tono del debate público y evitar mensajes que profundicen la polarización.

Iván Cepeda reconoció el resultado de la segunda vuelta presidencial en rueda de prensa en la sede principal del Pacto Histórico. Foto: Guillermo Torres / Semana

Según la colectividad, el país requiere responsabilidad y apego a las reglas democráticas para afrontar la transición de gobierno.

En su declaración, el Partido Conservador también pidió apoyar al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y respetar completamente las instituciones, actuando solo de acuerdo con la Constitución y la ley.