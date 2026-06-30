Se siguen sumando más voces de rechazo al llamado de “desobediencia civil” de Iván Cepeda: conservadores lo llaman a bajar el tono

El Partido Conservador se sumó a las voces de rechazo al llamado a la desobediencia civil formulado por el senador electo y excandidato presidencial Iván Cepeda, y advirtió que ese tipo de pronunciamientos ponen en riesgo la institucionalidad y la estabilidad democrática del país.
Desde el Partido Conservador Colombiano rechazamos de forma categórica el llamado a la desobediencia civil hecho por Iván Cepeda el cual desconoce el Estado de Derecho y busca promover escenarios de confrontación.— Partido Conservador (@soyconservador) June 30, 2026
La defensa de la democracia exige respeto por la Constitución,…
A través de un comunicado, la colectividad calificó como “categórico” su rechazo a las declaraciones de Cepeda, al considerar que desconocen el Estado de derecho y buscan promover escenarios de confrontación política en un momento de alta tensión tras las elecciones presidenciales.
El partido sostuvo que la defensa de la democracia pasa por el respeto a la Constitución, las instituciones y la separación de poderes.
En este contexto, dijo que ningún líder político debe alentar actos de violencia ni hacer discursos que puedan perjudicar la convivencia, la seguridad y la estabilidad del país.
Los conservadores también hicieron un llamado a todas las fuerzas políticas para moderar el tono del debate público y evitar mensajes que profundicen la polarización.
Según la colectividad, el país requiere responsabilidad y apego a las reglas democráticas para afrontar la transición de gobierno.
En su declaración, el Partido Conservador también pidió apoyar al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y respetar completamente las instituciones, actuando solo de acuerdo con la Constitución y la ley.