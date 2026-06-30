Alfil de Gustavo Petro reaccionó a la “desobediencia civil” promovida por Iván Cepeda: la declaración fue en la Casa de Nariño

En medio de la polémica que se desató en el país luego de que el excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, hiciera un llamado a la “desobediencia civil” tras la victoria en las urnas de Abelardo De La Espriella, el alto Gobierno de Gustavo Petro se pronunció sobre el tema.

Líder del empalme de Gustavo Petro envió mensaje al gobierno entrante de Abelardo De la Espriella: “No admitimos amenazas”

El pronunciamiento estuvo a cargo del ministro de Hacienda y coordinador del proceso de empalme, Germán Ávila, durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño.

“En estos temas, a quien le corresponde referirse es al senador Iván Cepeda y a su equipo de trabajo. En estas materias, el Gobierno tiene la prudencia de no intervenir en los procesos políticos, como le corresponde”, afirmó.

La controversia surgió por la declaración que Cepeda entregó en la sede del Pacto Histórico: “Todo esto significa, y así lo anuncio de manera tajante, que sin que este conjunto de situaciones se aclare totalmente, y sin que De La Espriella renuncie a su condición de ciudadano estadounidense, él no debería posesionarse como presidente de la república, y que de hacerlo su posesión estaría viciada por ser ilegal e ilegítima. Debe quedar totalmente claro y definido: que De La Espriella renuncia a la nacionalidad de EE. UU., y debe aclarar si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de EE. UU. Debe respetar plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial”.

“Debe cesar toda persecución contra el presidente Petro y desistir de cualquier intento de extraditarlo. Debe cesar la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular su judicialización por parte del Departamento de Justicia de EE. UU.”, afirmó el excandidato.

Además, indicó en esa declaración: “Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12.700.000 votos en la elección del 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”.

La reacción desde el círculo más cercano de De La Espriella no se hizo esperar. Fue el caso del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien afirmó: “Lo que se debe tener claro es que el presidente electo es Abelardo De La Espriella. Fue reconocido por los ciudadanos en nuestro país y hay que respetar la democracia”.

Por su parte, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, señaló: “Él debe ceñirse a lo que dicten la Constitución y la ley. El pueblo colombiano ha hablado en las urnas, el presidente electo De La Espriella ganó las elecciones y todos debemos acatar la voluntad del pueblo”.