Líder del empalme de Gustavo Petro envió mensaje al gobierno entrante de Abelardo De la Espriella: “No admitimos amenazas”

Este martes, 30 de junio, en la Casa de Nariño, el equipo de empalme del Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro entregó una declaración en la que reveló nuevos detalles sobre el proceso de transición que se llevará a cabo con la administración entrante del presidente electo, Abelardo De la Espriella.

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En ese sentido, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien fue designado por el Gobierno para coordinar el trámite de empalme, confirmó que este jueves de la semana en curso, en la Casa de Nariño, se espera una primera reunión con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

“Ha habido muchos comentarios y referencias en relación con el empalme que deben hacer el gobierno saliente y el entrante. Lo primero que consideramos es que el Gobierno del cambio y el proyecto progresista que representa el presidente Petro han tenido más de 12.700.000 votos. Esto lo podemos considerar como un empate con ganador”, insistió Ávila.

Añadió en su declaración: “En relación con manifestaciones que se han conocido y titulares de prensa, queremos dejar en claro que el Gobierno del presidente Petro va hasta el 6 de agosto de 2026; hasta ese día vamos a gobernar, no hay cogobierno. No hay cogobierno en este periodo. El empalme se rige por la ley con mecánicas entregadas por el Gobierno saliente al gobierno entrante, cumplimos rigurosamente con la ley, no entregaremos ni más ni menos información que la ley establece. En la reunión con el doctor José Manuel Restrepo haremos el cronograma de trabajo para el proceso de empalme”.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, envió un mensaje al Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella sobre el empalme: “No aceptamos coacciones ni amenazas”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ibdTyU71P4 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 30, 2026

“El empalme no es un debate político, es una entrega de información. No admitimos ningún tipo de coacción ni amenazas o insinuaciones de investigaciones. Consideramos que, si existe alguna inquietud por parte de representantes del gobierno entrante, existen organismos de control ante los cuales pueden acudir. En este proceso no aceptamos coacciones ni amenazas, ni irrespeto con el gobierno y, fundamentalmente, con el presidente de la República. Tenemos las manos limpias y el corazón limpio, y por eso, a pesar de lo complejo de los resultados, se han respetado los resultados electorales y deben ser respetados los integrantes del empalme”, subrayó Germán Ávila.

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Concluyó en su intervención: “Ante el ambiente de confrontaciones, invitamos a que el proceso se haga de manera tranquila, trasladar el ambiente confrontacional a un ambiente de empalme tranquilo. A pesar de todas las acusaciones que hemos recibido, queremos informar al nuevo gobierno que hay 12.700.000 personas que no creen en esas acusaciones. Buscamos completar el proceso de manera tranquila y esperamos el mismo comportamiento del gobierno entrante”.