El pronunciamiento de Rodrigo Lara tras el “somos una plaga que les va a salir a la calle todos los días”, de Viviana Marín Carmona

Rodrigo Lara Restrepo, anunciado como el ministro del Interior desde el 7 de agosto próximo, cuando inicie el gobierno del hoy presidente electo Abelardo De La Espriella, se pronunció. Lo hizo por cuenta del video de Viviana Marín Carmona, dirigente de la Juventud Comunista de Colombia (JUCO), hoy secretaria política de esa organización.

“Lo que se viene, camaradas, es calle. Así que compren zapatos porque va a tocar hasta el suelo. Esa es nuestra tarea, hacer invivible este país a Abelardo De La Espriella. Decirle a la derecha: pues que sí, hijo de puta. Somos una plaga. Y somos una hijo de puta plaga que les va a salir a la calle todos los putos días de su vida a decirles: ‘Ni mierda, aquí estamos’. Y no nos vamos a mover un solo paso, camarada”, dijo la mujer mediante un video.

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Junto al video, escribió, en Instagram: “Aquí nadie está amilanado. La pelea es peleando y nuestro proyecto trasciende las urnas. Somos más de 12 millones de personas que le hemos apostado a construir un país digno. Si no nos dejan soñar no los dejamos”.

La secretaria política de la JUCO también reiteró: “No nos vamos a mover un solo paso, camaradas. Un solo momento, un solo paso hacia atrás. Porque aquí lo que hay es pelea y lucha, camaradas. Aquí no se rinde nadie, aquí no se cansa nadie. Rendirse es traición (…) aquí nadie nos ha derrotado”.

Esas palabras generaron un ‘pupitrazo’ de los asistentes al encuentro, que terminaron alentando la advertencia de Viviana Carmona.

Ahora bien, aunque la joven se despacha contra “los de derecha”, en su perfil de Instagram tiene viajes hechos al “imperio”, a Estados Unidos, situación que le motivó críticas de personas como la senadora María Fernanda Cabal.

En Noticias Caracol, el nuevo jefe de la cartera del Interior fue consultado sobre tales declaraciones. “El derecho a la protesta está consagrado en la Constitución. La autonomía universitaria está consagrada en la Constitución. Lo que no está consagrado es que la protesta se vuelva violenta, que se bloqueen espacios. Y eso no lo vamos a permitir. La protesta tiene que ser ordenada y conforme a la ley, el que se salga de la ley será sancionado y no será autorizado”.

“La autonomía universitaria se respeta. Lo que no respetamos es que se abuse de la autonomía universitaria para cometer delitos dentro de las universidades. Es así de simple”, puntualizó Lara Restrepo, quien será el jefe de la cartera política en el nuevo gobierno.

De otro lado, desde el punto de vista netamente político, el ministro Lara Restrepo habló con SEMANA de su rol. "Esta es una decisión del presidente electo, quien, depositando en mí una confianza que me conmueve, me designó después de la victoria del 21 de junio. Exactamente, el día martes (23 de junio) me contó que me confiaría esta importante responsabilidad, que me honra profundamente. Le agradezco este acto de confianza y corresponderé, con todas las fuerzas de mi alma, mi espíritu e intelecto, al nombramiento para cumplir con el mandato de la patria milagro. Esto es un inmenso honor“.

“Nosotros tenemos un compromiso de excelencia en el gobierno de Abelardo De La Espriella. La victoria del proyecto de la patria milagro se da sobre la base de un pacto entre el candidato, su fórmula y el pueblo colombiano, con un propósito claro: gobernar lejos de las transacciones, de la burocracia y buscando siempre el interés superior de la patria, así como resolviendo los problemas de los colombianos. Ese será nuestro norte y cumpliré”, enfatizó el ministro designado.