Trump rompe el molde: ¿legalizará la marihuana y desafiará a los conservadores del MAGA?

El presidente Donald Trump está evaluando la posibilidad de reclasificar la marihuana, un movimiento que podría transformar la política estadounidense sobre esta sustancia y posicionarla como un tema central en la agenda del Partido Republicano.

Esta iniciativa surge en un contexto donde el apoyo público a la legalización de la marihuana ha alcanzado niveles históricos, con encuestas como la de Pew Research Center, que indican que el 88 % de los estadounidenses respaldan su uso médico o recreativo.

Actualmente, la marihuana está clasificada como una droga de la Lista I, considerada como la más peligrosa y sin valor médico aceptado. La propuesta de reclasificación implicaría reconocer sus usos médicos y permitiría su comercialización en mercados interestatales, además de ofrecer beneficios fiscales a las empresas del sector.

Hojas de cannabis maduras planas, paquete de pastillas blancas, estetoscopio y frascos de aceite de cáñamo sobre fondo verde. | Foto: Getty Images

Sin embargo, esta postura no es unánime dentro del movimiento MAGA (Make America Great Again - Hacer a América grande otra vez). Figuras prominentes del conservadurismo han expresado su oposición, argumentando que la legalización podría fomentar una cultura de consumo y erosionar valores tradicionales.

Por otro lado, algunos sectores libertarios dentro del MAGA ven con buenos ojos la medida, especialmente por sus posibles beneficios en el tratamiento de trastornos como el PTSD.

Trump ha declarado que la decisión final sobre la reclasificación se tomará en las próximas semanas, aunque ha sido cauteloso al respecto, indicando que aún se encuentran en una etapa preliminar de discusión.

Este enfoque refleja una estrategia más amplia de su administración, que ha adoptado políticas progresistas en áreas como la prohibición de colorantes alimentarios y la investigación de psicodélicos para la salud mental.

Mujer joven encendiendo y fumando un cigarrillo de marihuana en casa, con los ojos cerrados en un momento de relajación y calma, disfrutando de la experiencia. | Foto: Getty Images

La influencia de la industria del cannabis en este proceso es notable. Empresas del sector han realizado importantes donaciones a los grupos políticos de Trump, lo que ha generado especulaciones sobre un posible conflicto de intereses.

Kevin Sabet, fundador de Smart Approaches to Marijuana, ha señalado que la industria ha desplegado una poderosa campaña de relaciones públicas para influir en la decisión presidencial.

A pesar de los avances en la opinión pública, el camino hacia la legalización federal sigue siendo incierto. Iniciativas estatales recientes han fracasado en su intento por legalizar la marihuana recreativa, lo que indica que el cambio en la política federal podría ser un proceso gradual y complejo.

La posible reclasificación de la marihuana por parte de la administración Trump representa un giro significativo en la política estadounidense sobre drogas.