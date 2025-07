Ancianos fumando marihuana en asilos de Nueva York: auditoría revela negligencia estatal alarmante

La auditoría analizó datos entre enero de 2018 y octubre de 2024, detectando que el 70 % de las 30 instalaciones examinadas no fueron inspeccionadas dentro del plazo legal de 12 a 18 meses, y en algunos casos pasaron hasta cinco años sin revisión.

La auditoría identificó, además, 89 violaciones sin evidencia de seguimiento, y en 18 de 20 centros visitados persisten riesgos no corregidos, incluidos medicamentos vencidos y personal sin capacitación básica en primeros auxilios.

El manejo de quejas también fue deficiente. El DOH recibió 7.440 denuncias entre 2018 y 2023, realizando 6.498 investigaciones. Sin embargo, en una muestra de 130 quejas, el 18 % no fueron investigadas, 46 % de los informes a las instalaciones fueron retrasados o no entregados, y el 12 % de las notificaciones a los denunciantes llegaron tarde o no llegaron jamás.