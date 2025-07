Radiografía del envejecimiento acelerado en Colombia. La población mayor a 65 años crece. ¿Qué implicaciones tiene?

Explica el estudio que Colombia se había consolidado en la tercera fase del proceso de transición demográfica en el periodo prepandemia. “Las tasas de fecundidad en Colombia, que se mantuvieron elevadas en la primera mitad del siglo, descendieron gradualmente en la segunda mitad del siglo XX y en las décadas prepandemia. En particular, las mujeres pasaron de tener, en promedio, 6,2 hijos entre 1965 y 1970, a 1,83 hijos en la década de 2010, una tasa inferior al nivel de reemplazo. Por tanto, la caída ligera y gradual de los nacimientos antes de la pandemia estaba alineada con el proceso de desarrollo del país y la entrada a la cuarta fase de envejecimiento. Los factores estructurales, vinculados al mayor desarrollo económico, serían coherentes con la caída de nacimientos en el país de 0,7 % anual entre 2015 y 2019”.

¿Por qué se ha llegado a este nivel?

“Aunque aún no hay evidencia concluyente por lo reciente del fenómeno, la literatura lo asocia con factores económicos y sociales temporales. El aumento del costo de vida y la incertidumbre elevan el costo de oportunidad de tener hijos. Entre 2021 y 2024, la inflación promedio en Colombia fue del 8 %, más del doble que entre 2010 y 2019; la vivienda nueva subió un 8,6 % anual, superando la inflación. Estos aumentos encarecen la crianza y reducen la previsibilidad de ingresos. Además, entre 2021 y 2024 el índice de incertidumbre de la Política Económica de Fedesarrollo (2025) fue 109 puntos básicos (86 %) superior al promedio de la década anterior, dificultando decisiones de largo plazo como formar una familia”, afirma Corficolombiana.

Este proceso de envejecimiento trae consigo grandes desafíos, pues podría afectar no solo el crecimiento económico de largo plazo, sino también el ingreso per cápita. Además de una posible reducción de la población activa, el envejecimiento laboral puede disminuir la productividad por dos razones: la Tasa Global de Participación (TGP) cae cerca de la edad de retiro y los trabajadores mayores tienden a laborar menos horas. “Con base en cifras del Dane para diciembre de 2024 calculamos que entre los 36 y 40 años, la TGP es del 85 % y se trabajan 46 horas semanales en promedio; entre los 56 y 60 años, estos valores bajan al 63 % y 43 horas. Así, incluso con una fuerza laboral del mismo tamaño, una mayor edad promedio podría reducir la producción per cápita”.