Trump ordena redadas migratorias y deja sin cuidadores a miles de ancianos en Estados Unidos: 30 % del personal fue deportado

En este contexto, Trump afirmó en Truth Social que hay “mentes y manos estadounidenses” disponibles y que su agenda buscaría reactivar la fuerza laboral local . Sin embargo, líderes del sector, como Robin Wolzenburg, alertan que la realidad es otra: “tenemos alas vacías no por falta de residentes, sino por falta de personal” .

Organizaciones como Massachusetts Senior Care destacan que en estados como Massachusetts hasta un 40 % de las auxiliares de enfermería son inmigrantes, muchos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS). La pérdida de estos trabajadores no solo afecta a los asilos, sino que provoca un efecto dominó; pues los hospitales no pueden dar de alta a pacientes porque no hay centros disponibles a donde derivarlos.