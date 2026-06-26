Mientras Petro se distancia de la elección de Abelardo De La Espriella como presidente electo, Laura Sarabia retuitea felicitaciones

Luego de que culminara el proceso de escrutinio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregó durante las últimas horas a Abelardo de la Espriella la credencial que oficializa su triunfo como presidente electo de Colombia, tras obtener en las urnas casi trece millones de votos.

“Es uno de los momentos más importantes de nuestra historia republicana; hoy sabemos que la democracia es plural y que eso no es un problema, es una virtud”, dijo este jueves, 25 de junio, el presidente del CNE, Cristian Quiroz.

Como era de esperarse, políticos de todo el mundo, entre otras personalidades, han felicitado a De La Espriella por su triunfo en las urnas. Entre estos, Yvette Cooper, secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, así como el embajador de Inglaterra en Colombia, George Hodgson.

Tras dichas felicitaciones de Cooper y Hodgson, Laura Sarabia, embajadora de Colombia en Reino Unido, no dudó en retuitear a través de su cuenta en X dichos mensajes. Lo anterior, mientras el presidente Gustavo sigue poniendo un manto de duda sobre los resultados electorales que le dieron el triunfo a De La Espriella.

Los mensajes de felicitaciones a Abelardo De La Espriella. Foto: Pantallazo tomado de la cuenta en X @laurisarabia

“Hoy no puedo acompañar una narrativa de fraude”

El pasado domingo, 21 de junio, mientras avanzaban las elecciones presidenciales, Sarabia se desalineó de las ideas de Petro.

Ese día, en un video, Sarabia dijo textualmente: “Hoy no puedo acompañar una narrativa de fraude, ni mucho menos de deslegitimación a algunas de nuestras instituciones o al que piensa distinto a mí”.

En ese video, una vez cerraron las urnas en el Reino Unido, Sarabia, quien llegó a ser muy cercana al presidente Petro, concluyó diciendo.

Andrés Hernández, jefe de comunicaciones de Gustavo Petro, le hizo llamado de atención a Laura Sarabia: “Importante acatar”

“Hace cuatro años acompañé un proyecto político con la esperanza genuina de contribuir a un cambio para Colombia y en ese camino cometimos aciertos, pero también cometimos errores y me incluyo sin reservas en esa reflexión”, destacó Sarabia en dicho video.