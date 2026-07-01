Ficha del equipo de empalme de Abelardo De La Espriella destapó dato desconocido sobre ese proceso: “Petristas criticándome”

En medio de un fuerte intercambio de mensajes que se han registrado en el proceso de empalme entre el Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo De La Espriella, se reveló un detalle desconocido para muchos dentro de ese tipo de trámites.

Sobre el empalme, el ministro de Hacienda y líder del empalme, Germán Ávila, pidió que se realice en “calma”, rechazando cualquier tipo de “amenaza”, en una declaración que dio en la Casa de Nariño.

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“Ante el ambiente de confrontaciones, invitamos a que el proceso se haga de manera tranquila, trasladar el ambiente confrontacional a un ambiente tranquilo de empalme; a pesar de todas las acusaciones que hemos recibido, queremos informar al nuevo gobierno que hay 12.700.000 personas que no creen en esas acusaciones, completar el proceso de manera tranquila; esperamos el mismo comportamiento del gobierno entrante”, expresó Ávila.

Sin embargo, y ante las críticas de varios sectores del petrismo, una de las fichas del equipo de empalme de Abelardo De La Espriella tomó la decisión de responder los cuestionamientos. Se trata de Jerome Sanabria, quien, a su vez, destapó un detalle sobre ese proceso de empalme.

“Ya vi a un par de petristas criticándome porque hago parte del Comité Nacional del Empalme. Según ellos, ahora tengo un cargo público y me pagan por ello. Cómo se nota que desconocen el funcionamiento del Estado. El empalme no es un cargo, y a nadie le pagan. Es ad honorem”, anotó Sanabria.

Y en otro mensaje expresó: “Estoy muy feliz y honrada de contarles que soy integrante del Comité Nacional del #EmpalmeAnticorrupción. Este Comité es el máximo órgano del empalme, está integrado por seis personas y liderado por nuestro vicepresidente José Manuel Restrepo”.

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Finalmente, en ese evento de empalme, el presidente electo Abelardo De La Espriella dio las primeras instrucciones a su equipo: “Y ahí, en esa planeación, es donde está la visión que queremos implementar para hacer de este gobierno un mejor gobierno de la historia de Colombia. Y quiero decírselo claramente, tenemos que hacerlo, no tenemos excusas porque ya hicimos lo complicado, ya hicimos lo más difícil, derrotamos al régimen con todo en contra, con todo el dinero del mundo, con el narcoterrorismo presionando a los ciudadanos en las distintas regiones de la patria”.