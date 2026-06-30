Primera ministra de Japón se suma a la fila de felicitaciones para el presidente electo Abelardo De La Espriella

Se siguen sumando felicitaciones para el presidente electo Abelardo de la Espriella. Esta vez fue la primera ministra de Japón, Shigeru Ishiba, quien le envió un mensaje por su victoria en las urnas y manifestó el interés de Tokio en fortalecer la relación bilateral con Colombia.

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El 'outsider' tendrá en adelante el desafío de liderar al país bajo las promesas y líneas rojas que estableció como candidato. Foto: Montaje El País

En la comunicación, la jefa del Gobierno japonés expresó su disposición para profundizar la cooperación entre ambos países en áreas estratégicas y reiteró la voluntad de trabajar de manera coordinada con la nueva administración que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

El mensaje se suma a los pronunciamientos que, durante los últimos días, han enviado distintos mandatarios al presidente electo colombiano.

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Los ánimos se habrían caldeado cuando el presidente electo, Abelardo De La Espriella, habló de “destripar a la izquierda”. Foto: José Vargas

La señal de Japón cobra relevancia por el peso económico y tecnológico de ese país, además de la histórica relación diplomática que mantiene con Colombia desde comienzos del siglo XX.

Comercio, inversión, infraestructura, innovación y cooperación para el desarrollo aparecen entre los frentes con mayor potencial para una nueva etapa de acercamiento bilateral.

Iván Cepeda le pide a Abelardo De La Espriella “desistir” de extraditar a Gustavo Petro; habla de posible “desobediencia civil pacífica”

Nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Foto: AFP

En los últimos días también ha recibido mensajes de felicitación de líderes de diferentes regiones, en medio de los primeros movimientos diplomáticos que anticipan las prioridades de su política exterior y el interés de varios gobiernos por establecer canales de diálogo con la próxima Casa de Nariño.