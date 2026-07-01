¿Por qué Colombia presta especial atención a Suiza vs. Argelia en el Mundial 2026? Partido clave

La Selección Colombia está atenta al partido que jugarán Suiza y Argelia, este jueves, 2 de julio, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Esto mientras el combinado tricolor, por su parte, se prepara para enfrentar a Ghana, en la misma ronda, el viernes, 3 de julio.

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¿Por qué Colombia presta especial atención a ese partido?

Si Colombia vence Ghana en Kansas City, este viernes, se verá cara a cara contra el ganador de la llave entre Suiza y Argelia. Es decir, el posible rival de la Tricolor en octavos de final del Mundial 2026, saldrá del enfrentamiento entre suizos y argelinos.

Petkovic y su pasado suizo: una gran baza para Argelia en el Mundial

“Aunque hay algunas caras nuevas, varios jugadores ya han trabajado conmigo, conozco bien a este plantel”, avisó Petkovic la misma noche en que Argelia superó la fase de grupos con un trepidante empate 3-3 ante Austria.

Vladimir Petkovic, técnico de Argelia. Foto: FIFA via Getty Images

“Suiza es un muy buen equipo, una selección experimentada que participa regularmente en las grandes competiciones europeas y mundiales. Conozco perfectamente su filosofía de juego”, prosiguió el timonel nacido en Sarajevo.

Con este técnico de nacionalidad bosnia y suiza, la Nati alcanzó los octavos de final de la Eurocopa 2016 y del Mundial 2018, antes de lograr la hazaña de eliminar a la Francia de Didier Deschamps y Kylian Mbappé en la Eurocopa 2020, donde sucumbió en cuartos ante España en la tanda de penaltis.

Los vínculos de Petkovic, de 62 años, con Suiza se remontan incluso más atrás.

En 1987, el entonces mediocampista yugoslavo llegó al país helvético para ganarse la vida en los terrenos de juego.

Después se formó como entrenador, obtuvo la nacionalidad y, tras un paso por la Lazio en Italia, asumió las riendas de la selección nacional sustituyendo al alemán Ottmar Hitzfeld tras el Mundial de Brasil 2014.

El seleccionador más longevo

Con siete años en el cargo, y 78 encuentros dirigidos, Petkovic es el técnico que más tiempo ha dirigido a la escuadra suiza.

Posteriormente tuvo un paso tan efímero como fallido por el Girondins de Burdeos y en febrero de 2024 tomó las riendas de los Fennecs argelinos, a los que devolvió a una Copa del Mundo tras las ausencias de 2018 y 2022.

Este logro palió la decepción por la derrota en cuartos de final de la Copa Africana de Naciones ante Nigeria y la Federación Argelina le prolongó el contrato hasta julio de 2028, como recompensa por sus “resultados notables desde su llegada al cargo”.

El jueves en Vancouver, Argelia competirá por segunda vez en unas eliminatorias mundialistas.

En su primera aparición, Brasil 2014, fue eliminada en octavos de final por Alemania, futura ganadora del torneo.

Liderados en el campo por el experimentado Riyad Mahrez, exfigura del Manchester City, que arropa a la joya Ibrahim Maza y al exjugador del Lyon Houssem Aouar, los Fennecs cuentan con el as en la manga de Petkovic para superar por primera vez una.

*Con información de AFP