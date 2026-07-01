Abelardo De La Espriella avanza en la conformación de su gabinete

En un comunicado de prensa, el equipo de trabajo de Abelardo De La Espriella, presidente electo, actualizó las novedades de su agenda privada.

“El presidente electo, Abelardo De La Espriella, sostuvo durante toda la jornada reuniones de trabajo para avanzar en la conformación del gabinete que acompañará el inicio de la patria milagro”, se escribió en el documento.

Allí se aclaró que el objetivo principal del Tigre es conformar un equipo “serio, técnico, patriota y preparado para asumir, desde el primer día, la responsabilidad de recuperar el orden, la confianza institucional, la seguridad, la economía y la eficiencia del Estado”.

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Se detalló que los integrantes del gabinete deberán cumplir con un principio innegociable: “Servidores capaces, honestos y comprometidos con resultados, no cuotas políticas ni repartición burocrática”.

Hasta ahora, se conocen los nombres de dos ministros: Interior (Rodrigo Lara) y Hacienda (Miguel Gómez).