Abelardo De La Espriella habla del empalme y envía mensaje a los colombianos: “Encontramos un país destruido”

Abelardo De La Espriella, presidente electo, le dio apertura al proceso de empalme que liderará José Manuel Restrepo junto a un nutrido equipo de expertos desde la Universidad Sergio Arboleda. En el discurso, el Tigre aseguró que encontró un “país destruido”.

De La Espriella empezó diciendo que la parte más compleja de la tarea ya se hizo, y fue el resultado obtenido en las urnas el pasado 21 de junio, cuando De La Espriella venció en segunda vuelta a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico.

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“Muchos no son conscientes de que el milagro empezó el día que derrotamos a la tiranía. Ese día empezó la patria milagro. Si pudimos hacer eso con todo en contra, en medio de una adversidad tan grande, ahora que vamos a ser gobierno, tenemos que hacer el mejor gobierno de la historia de Colombia. No acepto medias tintas, aquí vamos a dejar la piel, el alma, la sangre, para reconstruir a nuestra patria”, dijo De La Espriella.

Su versión es que Colombia está destruida y que solo la planeación sirve para resolver los problemas. Bajo esa premisa, reveló que el proceso de empalme, que iniciará en las próximas horas, fue planificado con anticipación y que las primeras conversaciones sobre el tema comenzaron hace entre seis y siete meses.

Abelardo De La Espriella. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA

“Ahí, en esa planeación, es donde está la visión que queremos implementar para hacer de este gobierno el mejor gobierno de la historia de Colombia. Tenemos que hacerlo. No tenemos excusa. Ya hicimos lo complicado. Ya hicimos lo difícil. Derrotamos al régimen con todo en contra, con todo el dinero del mundo, con el narcoterrorismo presionando a los ciudadanos en las distintas regiones de la patria, con la pauta oficial, con los contratos, con el presidente de la república y todos sus ministros interviniendo de manera ilegal en política”, agregó el mandatario electo.

Sobre los integrantes del empalme, De La Espriella comentó que es probable que muchos de ellos terminen colaborando con su gobierno, pero otros no, y resaltó que tienen un asiento en este proceso por sus capacidades.

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“A ustedes no los han recomendado los políticos, a ustedes no los han mandado aquí los partidos tradicionales. Ustedes están aquí por sus capacidades. Están aquí porque queremos hacer de este empalme lo mejor que se haya hecho. Muchos llegarán al gobierno, otros no. Aquí vinimos a cambiar de paradigma. Esto es un cambio de orden”, agregó el presidente.

Para él, el principal objetivo del empalme es “lograr identificar el desastre que nos deja este desgobierno”.