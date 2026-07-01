“La IA está cambiando cómo se entra al mercado”, rectora de la Universidad de los Andes

“¿Qué pasa cuando el primer empleo empieza a pedir experiencia antes de dar una primera oportunidad? En América Latina, esa puerta no es solo trabajo: es movilidad social. La IA está cambiando cómo se entra al mercado. Universidad y empresas tienen que rediseñar juntas esa entrada“, aseguró la rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal, en un trino.

La académica ha sido una vocera importante de la necesidad de que exista un pacto por la educación que permita incluir estas nuevas habilidades en la formación de nuevos estudiantes.

Un Pacto Nacional por la Educación Superior propone la rectora de la Universidad de los Andes. “Un compromiso impostergable”

En un artículo escrito para SEMANA, Bernal aseguró que la inteligencia artificial debe ser tomada en cuenta en ese diseño. “La universidad no puede ser solo una “máquina de entrega de habilidades” para el mercado. Debe ser un ecosistema de formación humana. Las habilidades que la IA no puede sustituir –pensamiento crítico, ética, empatía, liderazgo y creatividad– son precisamente las que hoy tienen más valor. Curiosamente, lo que instituciones como Los Andes han defendido desde su fundación, en 1948, bajo el modelo de artes liberales, es exactamente lo que el Foro Económico Mundial reclama hoy: ciudadanos capaces de razonar con matices y colaborar con la tecnología en lugar de ser reemplazados por ella", dijo.