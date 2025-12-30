Fiscalía radicó escrito de acusación contra presuntos asesinos del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, quienes son señalados de haber golpeado al estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, hasta llevarlo a la muerte.

Por los hechos ocurridos en la localidad de Barrios Unidos, el pasado 31 de octubre y, de acuerdo con el ente acusador, ambos hombres deberán enfrentar un juicio como presuntos responsables del delito de homicidio agravado.

Esto, luego de que las evidencias recolectadas durante la preliminar investigación permitieran reconstruir la secuencia de los hechos y establecer la gravedad de la agresión.

Según la Fiscalía, el ataque inicial se habría producido en vía pública, después de que la víctima saliera de un establecimiento de comercio. En ese momento, Suárez Ortiz habría interceptado al joven y lo habría atacado por la nuca, sin que este pudiera reaccionar ante la agresión.

Tras el primer golpe, el estudiante habría decidido retirarse del lugar en compañía de otra persona, con el propósito de evitar que la situación escalara y buscar un medio de transporte. No obstante, los hoy procesados presuntamente lo persiguieron por varias cuadras hasta alcanzarlo nuevamente en la vía pública.

La Fiscalía señaló que González Castro habría sido quien propinó una patada por la espalda que hizo caer al joven al suelo. Una vez en el piso, y aprovechando el estado de indefensión e inconsciencia de la víctima, Suárez Ortiz presuntamente continuó golpeándolo, agravando las lesiones.

El universitario fue trasladado en estado crítico a un centro asistencial, donde los médicos le diagnosticaron politraumatismos en el rostro, el cráneo y el tórax. Pese a los esfuerzos del personal de salud, el joven falleció posteriormente como consecuencia de la gravedad de las heridas.

La Fiscalía reiteró que el proceso judicial continuará en la etapa de juicio, en la que se evaluarán las pruebas recaudadas y se definirá la responsabilidad penal de los acusados, bajo el principio constitucional de presunción de inocencia.