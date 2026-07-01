¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este 2 de julio? Horario y canal de TV

El Mundial 2026 no da respiro. Tras una fase de grupos que dejó las emociones a flor de piel, el Mundial entra en la etapa de eliminación directa con los dieciseisavos de final, instancia en la que los 32 equipos clasificados buscarán avanzar a los octavos de final. Este jueves 2 de julio la tensión aumentará con tres partidos que definirán nuevos eliminados.

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Con las maletas listas, ya sea para cambiar de sede o para regresar definitivamente a su país, seis selecciones se enfrentarán con el objetivo de seguir haciendo historia, dar la sorpresa o asegurar su clasificación a los octavos de final. Ese es el caso de España, Austria, Portugal, Croacia, Suiza y Argelia, estos dos últimos países que definirán el posible rival de Colombia en octavos, siempre y cuando le gane a Ghana el viernes.

El gran atractivo del día se vivirá en territorio canadiense. El choque entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Croacia de Luka Modrić acapara todas las miradas del planeta fútbol. Podría ser la última vez que estas dos leyendas vivientes se enfrenten en una Copa del Mundo, lo que añade un componente especial a este encuentro.

Por su parte, España buscará imponer su favoritismo y su estilo de juego basado en la posesión frente a una Austria que avanzó con solidez y aspira a convertirse en un rival de peso en Los Ángeles. Para cerrar la jornada, Suiza y Argelia protagonizarán un duelo táctico de pronóstico reservado en Vancouver.

Partidos para el 2 de julio en el Mundial 2026

España vs. Austria

Hora: 2:00 p. m. de Colombia

Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles, EE. UU.)

Canal de TV: DSports (DGO), Caracol TV, RCN TV.

Portugal vs. Croacia

Hora: 6:00 p. m. de Colombia

Estadio: BMO Field (Toronto, Canadá)

Canal de TV: DSports (DGO), Caracol TV, RCN TV.

Suiza vs. Argelia

Hora: 10:00 p. m. de Colombia

Estadio: BC Place (Vancouver, Canadá)

Canal de TV: DSports (DGO).

Lista de países clasificados a octavos del Mundial 2026, hasta el momento

Canadá Marruecos Paraguay Francia Bélgica Estados Unidos Brasil Noruega México Inglaterra Bélgica Estados Unidos

Lista de países eliminados en dieciseisavos del Mundial 2026, hasta el momento

Sudáfrica Países Bajos Alemania Suecia Senegal Bosnia y Herzegovina Japón Costa de Marfil Ecuador RD Congo Senegal Bosnia y Herzegovina

Cruces confirmados en octavos de final del Mundial 2026