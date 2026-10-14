Terremoto del 10 de agosto deja casi 100.000 reclamaciones y $6,5 billones en daños estimados

Al cumplirse dos meses del terremoto del 10 de agosto que causó estragos en 16 departamentos del país, Fasecolda, el gremio del sector asegurador, reveló que las reclamaciones por daños se acercan a las 100.000.

Con corte al 9 de octubre, las compañías de seguros alcanzaron un acumulado de 99.720 solicitudes recibidas, lo que representa un incremento semanal de 2,54 % frente a las 97.251 registradas en el periodo anterior.

Paralelamente, el valor estimado por las aseguradoras para atender la totalidad de los siniestros ascendió a $6,5 billones, registrando un crecimiento de 2,8 % respecto a los $6,3 billones presupuestados la semana previa.

En cuanto al flujo real de dinero entregado a los afectados, el sector acumula $786.543 millones en indemnizaciones pagadas. Solo en la última semana, las empresas aseguradoras desembolsaron $215.533 millones adicionales, lo que equivale a un aumento de 37,7 % en el ritmo de pago semanal para acelerar la reconstrucción regional.

Al revisar la distribución de los siniestros por sectores, el ramo de Incendio y Hogar en copropiedades y viviendas concentra la mayor afectación monetaria y operativa, con 91.944 reclamaciones y un valor estimado de $6,4 billones. Le siguen los seguros de automóviles, con 1.301 casos ($15.000 millones), y de riesgos laborales, con 1.199 reportes ($17.000 millones).

En el ámbito geográfico, la cobertura de atención alcanza 492 municipios. El departamento del Valle del Cauca ocupa el primer lugar en afectación, con cerca de $2,77 billones reportados. A nivel urbano, Santiago de Cali encabeza la lista con aproximadamente $1,85 billones, seguida de cerca por Pereira.

El presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, enfatizó que la prioridad del gremio asegurador es lograr que las indemnizaciones lleguen de forma ágil a los hogares e infraestructuras que más lo necesitan.

“Es fundamental que los administradores y consejos de administración de las copropiedades se comuniquen lo antes posible con sus compañías de seguros para recibir orientación y avanzar en este proceso”, señaló Morales, quien subrayó además que las aseguradoras están listas para efectuar los desembolsos tan pronto se coordinen las inspecciones de los bienes comunes.

Con el propósito de facilitar la gestión de reclamaciones, Fasecolda puso a disposición de los colombianos en su página web el “ABC sobre seguros y atención de siniestros”. Morales explicó que los afectados también pueden hacer uso del portal RUS para consultar si son beneficiarios de un seguro de vida o verificar el estado de la póliza obligatoria de bienes comunes en sus unidades residenciales.