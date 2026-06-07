Primer parte médico de Christian Eriksen, tras desplomarse en pleno Dinamarca vs. Ucrania

Christian Eriksen se desplomó en pleno partido de su Selección de Dinamarca contra Ucrania, en juego amistoso este domingo 7 de junio. Las alarmas se encendieron, aunque ya hay un primer parte médico oficial que tranquiliza.

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Amistoso suspendido entre Dinamarca y Ucrania en el Estadio Odense: Eriksen se desplomó a los 20’ del ST en el campo de juego y pidieron asistencia médica inmediatamente.



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“Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos funciona correctamente. Estuvo inconsciente brevemente, pero recuperó la consciencia rápidamente y nos pusimos en contacto con él de inmediato", arrancó afirmando Morten Boesen, médico de la Selección de Dinamarca.

Y añadió: “Ahora le realizarán más pruebas en el hospital para determinar la causa del incidente. Estamos en contacto constante con él y con los médicos del hospital. Christian se encuentra bien y me pidió que saludara a todos los jugadores y les dijera que estaba bien“.

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