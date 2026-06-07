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Primer parte médico de Christian Eriksen, tras desplomarse en pleno Dinamarca vs. Ucrania

Hay un primer parte de tranquilidad luego de que el médico de la Selección de Dinamarca se pronunciara.

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Redacción Deportes
7 de junio de 2026 a las 2:30 p. m.
Christian Eriksen en el amistoso de Dinamarca contra Ucrania.
Christian Eriksen en el amistoso de Dinamarca contra Ucrania. Foto: Getty Images

Christian Eriksen se desplomó en pleno partido de su Selección de Dinamarca contra Ucrania, en juego amistoso este domingo 7 de junio. Las alarmas se encendieron, aunque ya hay un primer parte médico oficial que tranquiliza.

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“Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos funciona correctamente. Estuvo inconsciente brevemente, pero recuperó la consciencia rápidamente y nos pusimos en contacto con él de inmediato", arrancó afirmando Morten Boesen, médico de la Selección de Dinamarca.

Y añadió: “Ahora le realizarán más pruebas en el hospital para determinar la causa del incidente. Estamos en contacto constante con él y con los médicos del hospital. Christian se encuentra bien y me pidió que saludara a todos los jugadores y les dijera que estaba bien“.

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