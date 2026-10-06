Netanyahu advierte de posibles ataques de Hamás antes del 7 de octubre

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió este martes, 6 de octubre, que el grupo terrorista Hamás podría intentar perpetrar nuevos ataques en los próximos días con el propósito de influir en las elecciones generales del país, previstas para finales de octubre. La declaración fue hecha durante el inicio de la reunión semanal de su gobierno, un día antes del tercer aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023.

“Precisamente porque Hamás es tan débil, intentará desafiarnos con las fuerzas que le quedan antes de las elecciones para intentar influir en ellas”, afirmó Netanyahu. El primer ministro aseguró que Israel está preparado para enfrentar ese escenario y lanzó una advertencia al grupo islamista. “Primero y ante todo, frustramos esos intentos y, en cualquier caso, responderemos con una fuerza abrumadora si cometen este error”, sostuvo.

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La advertencia de Netanyahu se produce después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, asegurara que las autoridades israelíes cuentan con información de inteligencia según la cual Hamás podría intentar realizar ataques contra las fuerzas israelíes en Gaza durante el aniversario del 7 de octubre.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habló sobre el tercer aniversario de los ataques de Hamás. Foto: AFP

En su intervención, Netanyahu también se refirió al balance de la persecución de los integrantes de Hamás que participaron en la incursión de octubre de 2023. Según cifras presentadas por el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Shlomi Binder, unos 6.000 integrantes del grupo ingresaron a territorio israelí durante el ataque y alrededor de 4.000 han sido eliminados desde entonces. Unos 2.000 permanecerían con vida y seguirían siendo buscados por las fuerzas israelíes.

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“Durante estos tres años hemos eliminado a 4.000 de estos 6.000 monstruos. Ninguno de ellos tiene inmunidad. Llegaremos a todos ellos y el gobierno de Hamás en Gaza será erradicado”, afirmó Netanyahu.

El primer ministro dedicó además parte de su discurso a reivindicar lo que presentó como los resultados de la respuesta israelí a la guerra. “Hemos cambiado las tornas”, dijo, antes de asegurar que Israel es actualmente “el país más fuerte de Oriente Medio” y que sus enemigos se encuentran “más débiles que nunca”.

Benjamin Netanyahu. Primer Ministro de Israel Foto: Getty Images

El mandatario señaló que la reconstrucción avanza en ciudades y kibutz del sur de Israel y aseguró que jóvenes parejas están llegando a la zona para comenzar nuevas vidas. Presentó ese proceso como una muestra de lo que calificó como “la victoria del espíritu sobre el mal” y “la victoria de Israel sobre sus enemigos”.

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El primer ministro israelí cerró su intervención con una nueva advertencia dirigida a los enemigos de Israel, en referencia a los distintos frentes en los que el país ha combatido durante los últimos tres años: “Miren lo que les hicimos en siete frentes en la Guerra de la Redención. No se metan con nosotros”.