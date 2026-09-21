De qué trata el plan de choque en salud de Abelardo De La Espriella

En el marco de un consejo de ministros celebrado la noche de este lunes 21 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella presentó de forma oficial el plan de choque en salud, una estrategia extraordinaria y de carácter temporal diseñada para resolver el represamiento de atenciones sanitarias en todo el país.

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La iniciativa del Gobierno nacional busca impactar de manera directa a más de un millón de ciudadanos que enfrentan retrasos prolongados en la entrega de medicamentos y la programación de procedimientos médicos esenciales.

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La medida responde a una severa crisis en la oportunidad del servicio registrada por las autoridades del sector.

De acuerdo con las cifras oficiales, entre enero y julio de 2026 la Superintendencia Nacional de Salud recibió un total de 1.220.142 peticiones, quejas y reclamos, lo que equivale a un promedio diario de 5.755 denuncias, de las cuales el 92 % obedeció a barreras de acceso a servicios y tecnologías medulares para la continuidad de los tratamientos.

Cobertura nacional y priorización de pacientes críticos

Mediante el cruce de bases de datos, el trabajo articulado con las aseguradoras y el rastreo de reclamos, el Ministerio de Salud logró identificar a 1.069.196 usuarios con atenciones pendientes.

El plan contempla una cobertura integral en los 32 departamentos del país, orientada a resolver las solicitudes de más de 700.000 ciudadanos que esperan fármacos y de 300.000 pacientes con intervenciones quirúrgicas u ordenamientos diagnósticos aplazados.

La primera fase del programa se estructuró a partir de una categorización por nivel de riesgo vital. Tendrán prioridad absoluta los pacientes diagnosticados con cáncer, VIH, enfermedades huérfanas, trasplantes, condiciones neurodegenerativas y diabetes insulinodependiente, así como personas con alta probabilidad de hospitalización por insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, EPOC, asma o gestantes que requieran tratamientos fundamentales para el desarrollo de la gestación.

Liquidez para las EPS y estricta vigilancia institucional

Para garantizar la viabilidad operativa del proceso, el Ministerio de Salud y Protección Social habilitará un mecanismo de compra de cartera dirigida a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de ambos regímenes.

Los recursos se otorgarán con una tasa del 0 % de interés y un año de periodo de gracia, priorizando la facturación vinculada a los servicios represados para inyectar liquidez directa a las redes prestadoras de servicios (IPS) y a la industria farmacéutica.

El seguimiento y trazabilidad de los casos estará bajo el control de una mesa técnica integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Adres.

Las autoridades enfatizaron que las EPS mantendrán la obligación constitucional de prestar el servicio con continuidad, advirtiendo que el plan no duplicará giros por atenciones ya liquidadas, sino que asegurará la verificación caso por caso hasta la entrega efectiva del insumo o la realización del procedimiento requerido.