Margarita Ortega habla sin filtros de los cambios en las mujeres después de los 40

Entre el 47 y el 63 por ciento de las mujeres experimentan alteraciones del sueño durante la menopausia. La presentadora y periodista Margarita Ortega lo vivió cuando llegó a esta etapa que la cogió por sorpresa, pues nadie le habló jamás de todo lo que ocurre más allá de dejar de reglar. Fue a muchos médicos, se hizo decenas de exámenes, pero nadie lograba explicarle por qué ya no podía conciliar el sueño como antes y vivía agotada.

Por fin una médica a quien agradece su empatía asoció lo que le estaba sucediendo con la menopausia. Esta experiencia la motiva a hablar abiertamente del tema para que otras mujeres no tengan que pasar por lo mismo. Andrés Daste, ginecólogo especialista en menopausia, reconoce que aunque las redes sociales están llenas de datos sobre esta etapa de la vida, no siempre es información confiable. Por eso decidió crear Authera, un congreso de perimenopausia y menopausia consciente, único en Colombia y en América Latina, que reunirá médicos de distintas especialidades para hablar de todos los cambios físicos y emocionales que aparecen después de los 40.

En este gran evento que se realizará el 24 de octubre en la Universidad Ean, en Bogotá, también habrá espacio para experiencias, nuevas técnicas y tratamientos que permitan transitar por estas etapas de una mejor manera. Margarita recuerda que en la antigüedad las mujeres que no ciclaban se consideraban sabias y hace un llamado a la sociedad a prestar más atención a lo que hoy en día tienen que decir las mujeres mayores, porque su percepción es que entre los 40 y 60 años “parecemos invisibles”.

También habló de la autopercepción y de la necesidad que muchas mujeres sienten con frecuencia de ser validadas por otros. Con la menopausia y la sapiencia que llega después de los 50, esto se va desvaneciendo y comienza una etapa de liberación y plenitud de la que hoy Margarita dice estar disfrutando.

Para llegar a ella, sin embargo, tuvo que pasar por muchas cosas que decidió compartir públicamente, pues siente que el reconocimiento que ha ganado por su trabajo en la televisión trae responsabilidades y una de ellas es hablar sin filtros de lo que todavía la mayoría de mujeres no se atreve a poner en discusión en voz alta.