Política

Gustavo Petro citará a una reunión a los bancos privados y lanzó aguda crítica: “No apuntó al pacto social que propusimos”

El mandatario colombiano hizo un extenso análisis sobre las inversiones sociales que necesita el país.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 10:26 a. m.
El presidente Gustavo Petro quiere revisar con la banca privada el programa que firmó con su Gobierno del Pacto por el Crédito.
Foto: Presidencia

Este miércoles 18 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, no ocultó su molestia con la banca privada del país, al señalar que el denominado Pacto por el Crédito no ha tenido los resultados esperados.

En ese sentido, el mandatario colombiano anunció que prepara una reunión con los bancos privados al manifestar que ese programa “no apuntó al pacto social que propuso su Gobierno”.

De la misma manera, Petro hizo una reflexión sobre los proyectos sociales que necesita el país para su desarrollo industrial: “Si hay una sobreproducción de etanol, es porque hubo un exceso de crédito de la banca privada al grupo azucarero y un uso ineficiente de la tierra”.

“El etanol no es un alimento, y usa la tierra más productiva del país. En la producción de etanol, usamos la tierra para alimentar vehículos con daño climático. La disminución de la demanda por gasolina también trae aparejada la disminución de la demanda por etanol”, anotó el jefe de Estado por medio de su cuenta personal de X.

El presidente Gustavo Petro realizó una alocución el domingo 15 de febrero.
El presidente Gustavo Petro en varias ocasiones ha criticado el Pacto por el Crédito. Foto: Presidencia

Sumado a ello, indicó: “Es importante que MinAgricultura y MinEnergía trabajen por una reconversión del uso de la tierra y de reconversión laboral para la producción agroalimentaria de la población del país y del exterior. El Valle del Cauca y el Cauca pueden ser una gran despensa alimentaria en favor de toda la población colombiana. No es posible que por mal uso de la tierra hoy haya hambre y violencia en los pueblos del valle geográfico del río Cauca”.

“La inversión forzosa que determinó la ley en los años sesenta se convirtió en sustitución, es decir, pasó de ser manejada por la banca pública y ahora la maneja la banca privada con los mismos criterios de banca privada para créditos no subsidiados”, recalcó.

Y avanzó en el mensaje: “Esto ha llevado a que la inversión forzosa haya beneficiado a los más grandes propietarios de tierras o actividades agrarias, a la práctica de ganaderías extensivas, muchas de ellas en el área de la selva amazónica, al exceso de crédito subsidiado para producir etanol y biodiésel y a restringir la oferta alimenticia para la población y la exportación, generando presiones inflacionarias innecesarias”.

La banca privada no apuntó al pacto social que propusimos y está llevando a ineficiencias el uso de la tierra del país. Creo que es hora de una reunión entre banca y gobierno para evaluar estas situaciones y acordar medidas sobre la zona de emergencia. La agricultura colombiana mediana y pequeña puede dispararse simplemente dedicando el crédito de fomento a esta actividad y quitando la marginalidad de la banca pública y cooperativa en el sector”, puntualizó el presidente Gustavo Petro.

