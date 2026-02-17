Gustavo Petro les metió presión a los empresarios en la discusión del salario mínimo: reveló cuadro con una llamativa cifra

Crece la expectativa en el país por la decisión final que tome el Gobierno nacional, luego de que el Consejo de Estado tomara la decisión de suspender de manera provisional el decreto del aumento del salario mínimo que se fijó en un 23 %.

El lunes de esta semana, se llevó a cabo una reunión de la comisión de concertación salarial, la cual contó con la participación de empresarios y líderes sindicales. Según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ambas partes coincidieron en apoyar el aumento del 23 %.

“Los salarios incrementados a 2,4 millones de empleados y las pensiones constituyen una realidad jurídica que no se puede ignorar”: Andi

No obstante, en la más reciente jornada del consejo de ministros, el presidente de la República, Gustavo Petro, se metió de lleno a la discusión y mostró un cuadro que habla de un salario mínimo de $ 2.155.000, el cual es muy diferente al que fue suspendido provisionalmente.

“Entonces ese cuadrito compara el incremento de productividad real, laboral, con el salario mínimo real durante el tiempo y muestra cómo la brecha cada vez es más grande hasta que llegamos nosotros. Entonces nosotros empezamos a cerrar la brecha. El estudio dice que si ponemos el salario vital, incluso en 2 millones 155 mil pesos mensuales, ministro (haciendo referencia a Antonio Sanguino, ministro de Trabajo), cerramos la brecha de ahí para adelante”, dijo el mandatario colombiano.

Y avanzó en su tesis: “No pagamos la brecha. Esa brecha ya se la llevaron los empresarios en utilidades que fueron a pasar a la banca, a lavadores de dólares en los casos pertinentes y a consumidores en el exterior”.

“Pero a partir de la fecha, si se aprueba ese salario que dice el profesor, cerraría la brecha y entonces volveríamos a una equidad que tiene una consecuencia en el salario relativo”, insistió el jefe de Estado.

Además expresó: “Ese estudio tiene que ser entregado también, porque el salario relativo, es decir, la parte del salario dentro del ingreso nacional, la masa salarial toda empieza a aumentar su porcentaje respecto al ingreso; es decir, hemos disminuido explotación, no toda, porque siempre en el capital hay explotación, siempre”.

“Y hemos disminuido seguramente desigualdad social, eso ya lo veremos cuando salga la estadística, pero debe disminuir desigualdad social y estamos pagando una deuda histórica, porque toda esa brecha en donde desde el año 98, algo así, el salario promedio, el relativo en Colombia, la masa salarial empezó a disminuir respecto a todo el ingreso, pues implica un incremento de explotación de la clase obrera, femenina y masculina, que fue aumentando hasta que llegamos nosotros al Gobierno, por eso no nos quieren”, recalcó.

Por último, manifestó: “Algunos sectores muy pudientes de la sociedad, pero la demostración de la reunión de hoy podría insinuar que es posible un pacto socialdemócrata en Colombia. Yo nunca me he autodenominado socialdemócrata, pero así nos dicen que somos”.

El presidente Gustavo Petro ha expresado que en los próximos días su Gobierno expedirá un decreto transitorio, atendiendo los requerimientos del Consejo de Estado y en cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional.