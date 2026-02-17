Confidenciales

Centro Democrático y Cambio Radical solicitaron una réplica a la alocución de Gustavo Petro sobre el salario mínimo

Las colectividades se referirán a esa discusión tras la determinación que tomó el Consejo de Estado.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 9:10 a. m.
El presidente Gustavo Petro realizó una alocución el domingo 15 de febrero sobre el salario mínimo.
El presidente Gustavo Petro realizó una alocución el domingo 15 de febrero sobre el salario mínimo. Foto: Presidencia

Los partidos declarados en oposición al Gobierno de Gustavo Petro, Cambio Radical y Centro Democrático, solicitaron su derecho a réplica a la alocución que hizo el mandatario el pasado domingo 15 de febrero para hablar del aumento del salario mínimo.

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Estatuto de Oposición (Ley 1909 de 2018), por ser partido declarado en oposición, tenemos el derecho a controvertir la alocución del presidente de la República”, solicitó Cambio Radical a través de una carta que enviaron a RTVC.

Por ahora, se espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda autorizar la réplica por parte de la oposición. En el caso del Centro Democrático, quien intervendría es la candidata presidencial y senadora Paloma Valencia, participante de la Gran Consulta por Colombia.

Más de Confidenciales

ESTUDIO DE IMPACTO DE ARANCELES HACIA EE.UU. AMCHAM

María Fernanda Cabal reaccionó a lo dicho por Petro y el ministro Guillermo Jaramillo sobre la muerte del niño Kevin

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado del país.

Álvaro Uribe reacciona a las declaraciones de Petro sobre Kevin Arley: “Han preferido la destrucción politiquera de la salud”

Edna Tafur, aspirante a la Cámara de Representantes, y el candidato presidencial, Abelardo de la Espriella.

Sectores de Cambio Radical se siguen sumando a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

Álvaro Uribe, expresidente

El contundente mensaje de Álvaro Uribe a los extorsionistas en el Huila

La propuesta de la asamblea nacional constituyente lanzada por el presidente Gustavo Petro plantea abordar múltiples aspectos, incluidas las reformas sociales que no han logrado avanzar en el Congreso de la República durante esta legislatura, tales como la de la salud.

Armando Benedetti firmó la planilla para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente

Hernán Cadavid e Iván Cepeda.

El congresista Hernán Cadavid propone eliminar la reposición de votos y le envía pulla a Iván Cepeda

Leonardo Huerta cuenta con una amplia hoja de vida, pero no tiene experiencia política.

Leonardo Huerta dejó clara su postura sobre la suspensión provisional del decreto del salario mínimo

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

33 exministros, exsenadores y dirigentes políticos hicieron declaración publica para apoyar candidatura de Juan Manuel Galán a la Presidencia de Colombia

Las universidades públicas y privadas de Bogotá han sido blanco del ELN. Las autoridades están en máxima alerta por su influencia ideológica y reclutamiento de jóvenes.

Bogotá: proponen fortalecimiento del sector rural y de las cadenas productivas del distrito

Noticias Destacadas