Centro Democrático y Cambio Radical solicitaron una réplica a la alocución de Gustavo Petro sobre el salario mínimo

Los partidos declarados en oposición al Gobierno de Gustavo Petro, Cambio Radical y Centro Democrático, solicitaron su derecho a réplica a la alocución que hizo el mandatario el pasado domingo 15 de febrero para hablar del aumento del salario mínimo.

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Estatuto de Oposición (Ley 1909 de 2018), por ser partido declarado en oposición, tenemos el derecho a controvertir la alocución del presidente de la República”, solicitó Cambio Radical a través de una carta que enviaron a RTVC.

Por ahora, se espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda autorizar la réplica por parte de la oposición. En el caso del Centro Democrático, quien intervendría es la candidata presidencial y senadora Paloma Valencia, participante de la Gran Consulta por Colombia.