Grupo Aval redefine el negocio fiduciario con una sola plataforma

Redacción Economía
5 de enero de 2026, 5:01 p. m.
Alejandro Gómez fue designado como presidente de Aval Fiduciaria tras la consolidación de los negocios del Grupo Aval.
Alejandro Gómez fue designado como presidente de Aval Fiduciaria tras la consolidación de los negocios del Grupo Aval. Foto: Grupo Aval

El Grupo Aval dio un paso estratégico en el mercado financiero colombiano al consolidar la totalidad de sus negocios fiduciarios en una sola entidad especializada: Aval Fiduciaria.

La operación, que se completó a comienzos de 2026, integra los negocios que antes eran administrados por Fiduciaria Bogotá, Fiduciaria de Occidente y Fiduciaria Popular, con el objetivo de fortalecer la gestión de activos de terceros y ofrecer soluciones fiduciarias más eficientes y robustas.

Desde el pasado 2 de enero, Aval Fiduciaria concentra todas las actividades fiduciarias del conglomerado, incluyendo fondos de inversión colectiva, patrimonios autónomos y otras operaciones especializadas.

Esta integración busca optimizar procesos, unificar plataformas y consolidar capacidades técnicas en una sola estructura, alineada con la estrategia corporativa del grupo financiero.

Con esta reorganización, Aval Fiduciaria administra actualmente más de 5.500 negocios fiduciarios, cerca de 32 fondos de inversión colectiva y aproximadamente 200 billones de pesos en activos bajo administración.

Estas cifras la convierten en la fiduciaria más grande del país por volumen de activos administrados, un liderazgo que además está respaldado por las más altas calificaciones de riesgo en administración de portafolios y contraparte, otorgadas por BRC Ratings – S&P Global.

La consolidación también amplía el alcance de los servicios fiduciarios y de inversión del Grupo Aval, tanto en el mercado local como en el internacional.

La oferta se complementa con las capacidades de Aval Casa de Bolsa y Aval Banca de Inversión, mientras que Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y el propio Grupo Aval continúan como accionistas principales de la fiduciaria, fortaleciendo su respaldo patrimonial y operativo.

En materia de gobierno corporativo, Aval Fiduciaria será liderada por Alejandro Gómez, designado como presidente de la entidad.

Gómez cuenta con más de dos décadas de experiencia en cargos ejecutivos del sector financiero y estará acompañado por un equipo directivo de amplia trayectoria, integrado por Mario Estupiñán en la Vicepresidencia Comercial, Óscar Cantor en la Vicepresidencia de Inversiones y Buenaventura Osorio como Vicepresidente Ejecutivo.

Grupo Aval.
La nueva estructura permitirá ampliar servicios a nivel nacional e internacional. Foto: Cortesía Grupo Aval.

A este equipo se suma una planta de cerca de 1.900 colaboradores especializados en el negocio fiduciario

El proceso de migración de los negocios se llevó a cabo sin afectar a los clientes. Según informó el grupo, todos los contratos se mantuvieron vigentes, los activos fueron transferidos en su totalidad y las condiciones pactadas no tuvieron modificaciones.

Para los usuarios, la transición se traduce en mayor respaldo institucional, acceso a un portafolio más amplio de soluciones y una experiencia de servicio simplificada.

Aval Fiduciaria prestará atención en todo el país a través de su red de oficinas, su plataforma digital y las aplicaciones de los bancos del Grupo Aval.

Con esta consolidación, la entidad busca marcar un nuevo estándar en la administración fiduciaria en Colombia, en un momento de creciente demanda por servicios financieros especializados y de alto valor agregado.

