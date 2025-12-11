Suscribirse

Grupo Aval ingresa al 6 por ciento de las empresas más sostenibles del mundo

La organización obtuvo 80/100 puntos en el Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025, avanzando 15 puntos frente a 2024 y alcanzando su mejor resultado de la historia.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 9:40 p. m.
María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval.
María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval.

Un aumento significativo en sus indicadores de gobierno, asuntos ambientales y sociales, le permitieron a Grupo Aval ser parte del 6 por ciento de las empresas con mejor desempeño en sostenibilidad del mundo. En la medición Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025 de S&P Dow Jones Indices, la organización obtuvo una calificación de 80/100 puntos, equivalente a un incremento de 15 puntos frente a 2024. Con este resultado, el Grupo se ubica en el percentil 94 de la industria bancaria global.

El CSA es la evaluación que define el Dow Jones Best-in-Class World Index y analiza tres dimensiones: Gobierno, Ambiental y Social. En la edición de este año fueron evaluadas cerca de 11.500 compañías a nivel global, y Grupo Aval logró resultados históricos.

Además de conseguir su mejor resultado de la historia, la organización aumentó en todas las dimensiones. Por ejemplo, en la dimensión Económica y de Gobierno obtuvo un puntaje de 86 puntos. Se destacan sus prácticas en transparencia, ética, gestión de riesgos, seguridad de la información y gestión de los asuntos de gobierno corporativo.

En cuanto a la dimensión Ambiental, alcanzó 76 puntos, demostrando un importante liderazgo en su estrategia para la gestión del cambio climático y en finanzas sostenibles. Y, en la dimensión Social, obtuvo una calificación 74 puntos gracias a sus prácticas de gestión del talento, protección de los derechos humanos y apuesta por la inclusión financiera y el trabajo con comunidades.

“Este resultado demuestra que la sostenibilidad es nuestra mayor ventaja competitiva. Estamos integrando criterios ambientales, sociales y de gobierno con la misma disciplina con la que gestionamos el negocio. Entrar al 6 por ciento global nos impulsa a elevar aún más el estándar y a demostrar que el desarrollo del país puede y debe ser sostenible”, afirmó Paula Durán, vicepresidenta Corporativa de Sostenibilidad y Proyectos Estratégicos de Grupo Aval.

*Contenido elaborado con apoyo de Grupo Aval

