La apuesta del Grupo Aval para conectar a miles de colombianos con el empleo formal

En un país donde el acceso al empleo formal sigue siendo un desafío estructural, Grupo Aval está moviendo una ficha clave en el tablero laboral.

Con más de 67.500 colaboradores, el conglomerado reconocido como el mayor empleador privado de Colombia lanzó hace tres meses su Portal de Talento, una plataforma digital que busca conectar a miles de colombianos con oportunidades reales de trabajo.

Los primeros resultados reflejan el interés que ha despertado la iniciativa: más de 1.600 vacantes publicadas, cerca de 6.000 usuarios registrados y más de 400.000 visitas en el portal.

Empleados podrían tener un día libre si cumplen las condiciones de esta norma

En un mercado donde muchas ofertas laborales están dispersas o son poco visibles, centralizar oportunidades se convierte en una ventaja competitiva tanto para empresas como para aspirantes.

La plataforma reúne en un solo ecosistema las vacantes de entidades como Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, AV Villas, Porvenir y Corficolombiana, entre otras. Además, está abierta no solo a colaboradores internos, sino también al público general, lo que amplía el alcance del talento disponible.

Uno de los puntos más relevantes es su enfoque segmentado: el 8% de las vacantes está dirigido a jóvenes en su primer empleo, el 16% a perfiles digitales y tecnológicos cada vez más demandados y el 76% restante a roles administrativos y financieros.

Desarrollado por Aval Valor Compartido, el portal busca ir más allá de ser una simple bolsa de empleo. Según Isabel Cristina Martínez Coral, presidenta de la entidad, la herramienta funciona como un “habilitador estratégico” que integra talento, oportunidades y transparencia en un mismo entorno.

Vacantes con contratación inmediata en Colombia: así puede aplicar

La empleabilidad y la formalización laboral siguen siendo retos país, iniciativas como esta no solo responden a necesidades empresariales, sino que también aportan a un mercado laboral más dinámico, accesible y competitivo.