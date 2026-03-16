Oportunidades de empleo con sueldos superiores a $ 9 millones: así puede postularse

Las ofertas laborales con salarios superiores al promedio suelen representar una alternativa atractiva para quienes buscan mejorar sus ingresos y fortalecer su estabilidad financiera, al ofrecer mayores posibilidades de ahorro, mejor calidad de vida y oportunidades de crecimiento profesional.

En medio de este panorama, diversas empresas del país tienen abiertas convocatorias con salarios que superan los $9 millones de pesos, una opción para quienes desean acceder a mejores condiciones económicas y explorar nuevas oportunidades.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, ventas, contaduría, ingeniería, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.

Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

Director de región – Barranquilla

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 9.000.000 a $ 9.695.000

Como director regional de seguridad, será el pilar fundamental en la gestión estratégica de las operaciones en Barranquilla.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar las operaciones de seguridad en la región Caribe.

Desarrollar e implementar estrategias de seguridad efectivas.

Supervisar y capacitar al equipo de seguridad para garantizar el cumplimiento de los procedimientos.

Fortalecer relaciones con entidades gubernamentales y clientes clave.

Evaluar y mejorar continuamente los procesos operativos y de seguridad.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con la seguridad, administración o afines.

Mínimo 5 años de experiencia comprobada en roles de liderazgo en seguridad como director de región o líder regional de seguridad.

Habilidades excepcionales en liderazgo y gestión de equipos.

Conocimiento profundo de las normativas locales e internacionales de seguridad.

Capacidad para gestionar relaciones institucionales y resolver conflictos de manera efectiva.

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Coordinador comercial – Bogotá

Empresa: Open Group

Salario: $ 10.000.000

Su rol será fundamental para dirigir el pipeline de ventas, asegurar el cumplimiento de metas y contribuir al éxito organizacional.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar el equipo de ventas para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas.

Desarrollar e implementar estrategias comerciales efectivas para impulsar el crecimiento.

Analizar indicadores de gestión y forecast para optimizar el pipeline de ventas.

Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y motivador entre los miembros del equipo.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como coordinador comercial, líder de ventas o gerente comercial.

Conocimiento avanzado en CRM y manejo de pipeline.

Habilidades destacadas en negociación y toma de decisiones estratégicas.

Capacidad para liderar equipos y desarrollar estrategias comerciales innovadoras.

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Director de Auditoría – Bogotá

Empresa: Croydon

Salario: $ 10.555.000

En este rol, será responsable de diseñar e implementar políticas robustas que fortalezcan el ecosistema de control interno.

Responsabilidades:

Desarrollar y liderar el plan de auditoría interna.

Evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de control interno.

Identificar riesgos potenciales y proponer soluciones efectivas.

Comunicar hallazgos críticos a la alta dirección.

Supervisar el cumplimiento de normativas y regulaciones.

Colaborar con equipos multifuncionales para fortalecer el entorno de control.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría, Finanzas o afines.

Experiencia mínima de 8 años en auditoría y control interno.

Conocimiento avanzado en normativas de auditoría y cumplimiento.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Experiencia reportando a alta dirección como director de auditoría, gerente de auditoría.

Capacidad para implementar políticas de control robustas.

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Director comercial – Medellín

Empresa: Demetalicos

Salario: $ 12.000.000 a $ 19.000.000

Este rol es fundamental para definir y ejecutar la estrategia comercial de la compañía en las distintas líneas de negocio de estanterías, proyectos de exhibición, fachadas estructurales, soluciones metálicas para construcción, entre otras, liderando el desempeño de los procesos y equipos de ventas y mercadeo en entornos B2B.

Responsabilidades:

Definir y ejecutar la estrategia comercial.

Liderar el desempeño de ventas y mercadeo

Desarrollar relaciones B2B.

Apertura y sostenimiento de mercados

Gestionar proyectos estratégicos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años en posición similar en el sector metalmecánico o construcción.

Habilidades de negociación.

Disponibilidad para viajar.

Título profesional relacionado.

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Director(a) de proyectos de construcción – Barranquilla

Empresa: Confidencial

Salario: $ 10.000.000

En este rol, como director(a) de proyectos de construcción, será una figura clave en la organización, responsable de garantizar el éxito total de los proyectos residenciales.

Responsabilidades:

Liderar la planificación, ejecución y cierre de proyectos de construcción residencial.

Asegurar la entrega de proyectos en tiempo y forma, cumpliendo con los estándares de calidad.

Coordinar con equipos multidisciplinarios para optimizar recursos y procesos.

Fomentar la innovación y la rentabilidad en todas las etapas del proyecto.

Establecer y mantener relaciones con clientes y proveedores clave.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años como director de proyectos o roles similares.

Título profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o carreras afines.

Conocimientos avanzados en gestión de proyectos de construcción.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos multidisciplinarios.

Capacidad para trabajar bajo presión y resolver problemas de manera efectiva.

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