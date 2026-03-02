Finanzas

La trampa del supuesto descuento de un seguro bancario. Banco de Bogotá alerta por mensajes fraudulentos

Usuarios que tienen cuentas bancarias están recibiendo mensajes para que abran un link. Esta es la situación que alarma.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
2 de marzo de 2026, 5:44 p. m.
Hya alerta por un fraude con un supuesto seguro.
Hya alerta por un fraude con un supuesto seguro. Foto: Getty Images/iStockphoto
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones

Más de Empresas

ETB Diego Molano

ETB: mejoran sus resultados operacionales, pero las utilidades netas fueron castigadas por efectos contables e intereses de deuda

El turismo generó alrededor de 10.000 millones de dólares en 2024, un indicativo de que es necesario seguir fortaleciendo este sector, iniciando por el transporte aéreo.

“Sí, la idea es hacer un proyecto”: ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, habla sobre ‘slots’ aéreos

Roberto Junguito Pombo, presidente saliente de Corona

Roberto Junguito deja la presidencia de Organización Corona tras siete años de gestión

Nueva petición de demandante del nombramiento de Jorge Carrillo. Esta vez, a la Procuraduría.

Demandante de elección del presidente de ISA pide intervención de la Procuraduría: “Contrato debió ser terminado, no suspendido”

Usuarios de la app pueden recargar su cuenta desde cualquier lugar, solo con acceso a internet y sus datos bancarios.

Nequi confirma transformación clave dentro de poco tiempo: esto es lo que pasará con la app

Jorge Carrillo, presidente de ISA

Junta directiva de ISA sacó a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía; el contrato fue suspendido temporalmente

Microsoft Office es un conjunto de aplicaciones diseñadas para facilitar tareas diarias.

Microsoft es investigado en Japón por posible infracción a la ley antimonopolio

a

Megafusión en Hollywood: Paramount acuerda la compra de Warner Bros. en una operación millonaria

Socioambiental

¿El 2025 fue solo de malas noticias para la sostenibilidad?

Noticias Destacadas