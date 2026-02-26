Trabajo formal para quienes buscan su primera oportunidad laboral: así puede aplicar gratis

Dar el primer paso en el mercado laboral formal suele ser uno de los mayores desafíos para los jóvenes y recién graduados. La falta de experiencia se convierte con frecuencia en una barrera, incluso cuando se cuenta con formación académica y disposición para asumir responsabilidades.
El acceso a una primera vinculación formal marca el inicio de la construcción de un perfil profesional, permite adquirir habilidades prácticas y facilita futuras rutas de crecimiento. Cada experiencia suma, fortalece la hoja de vida y amplía la red de contactos.
Ante este panorama, distintas empresas han abierto vacantes dirigidas a personas que buscan su primera oportunidad laboral, con procesos de selección definidos y requisitos claros para facilitar la postulación.
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas ofertas destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.
Asesor comercial sin experiencia – Bogotá D.C.
Empresa empleadora: Nases
Salario: 1.750.905
Nases está buscando asesores comerciales integrales con y sin experiencia en la ciudad de Bogotá para una empresa colombiana del sector retail en ventas de accesorios, ropa, morrales y productos de moda.
Requerimientos:
- Nivel académico: bachiller culminado.
- Experiencia: con o sin experiencia en el sector de ventas o retail.
Técnicos, tecnólogos de ingeniería civil - arquitectura con o sin experiencia – Bogotá D.C.
Empresa empleadora: Job&Talent Colombia
Salario: 1.750.905
Importante compañía del sector asegurador está en búsqueda de un técnico, tecnólogo de ingeniería civil o arquitectura, con orientación al servicio al cliente.
Responsabilidades:
- Atender y gestionar solicitudes de clientes a través de los diferentes canales de atención.
- Identificar necesidades e inquietudes del cliente para proponer soluciones efectivas.
- Asignar proveedores responsables de ejecutar la solución definida en cada caso.
- Realizar seguimiento continuo al cliente, informando el avance de la solución hasta su cierre total.
- Recibir y gestionar quejas; resolver aquellas que estén a su alcance o escalar a las áreas correspondientes.
- Verificar la calidad del servicio prestado una vez finalizada la atención.
- Garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el cliente.
- Apoyar la capacitación de nuevos coordinadores mediante el programa canguro, asegurando el cumplimiento de indicadores del área con calidad y servicio.
Requerimientos:
- Técnicos o tecnólogos en carreras afines al cargo.
Encuestador sin experiencia previa – Medellín
Empresa: Centro del conocimiento dinámico
Salario: A convenir
Como Investigador de encuestas, tendrás la oportunidad de interactuar con diferentes personas mientras recoges información valiosa para los proyectos.
Responsabilidades:
- Aplicar encuestas en campo siguiendo los lineamientos del proyecto.
- Recolectar información de manera responsable precisa y cumplida.
- Trabajar de manera 100% presencial en campo.
- Asegurar la calidad y veracidad de los datos recogidos.
Requerimientos:
- Ser mayor de edad.
- Contar con teléfono Android en buen funcionamiento ya que las encuestas se aplican mediante una aplicación móvil.
- Disponibilidad de tiempo para cumplir con las tareas asignadas.
- Buena actitud compromiso y responsabilidad.
- Excelentes habilidades de comunicación.
Instalador de telecomunicaciones – Bogotá D.C.
Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia
Salario: 2.000.000
Se buscan personas apasionadas y motivadas que deseen contribuir a brindar un servicio excepcional en la instalación y mantenimiento de telecomunicaciones.
Responsabilidades:
- Realizar instalaciones y mantenimientos de equipos de telecomunicaciones.
- Conducir de manera segura y eficiente.
- Garantizar la satisfacción del cliente en cada visita.
Requerimientos:
- Bachiller académico (grado 11° certificado).
- Moto modelo 2015 en adelante (120cc-200cc).
- Licencia A2 vigente.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.