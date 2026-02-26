Trabajo formal para quienes buscan su primera oportunidad laboral: así puede aplicar gratis

Dar el primer paso en el mercado laboral formal suele ser uno de los mayores desafíos para los jóvenes y recién graduados. La falta de experiencia se convierte con frecuencia en una barrera, incluso cuando se cuenta con formación académica y disposición para asumir responsabilidades.

El acceso a una primera vinculación formal marca el inicio de la construcción de un perfil profesional, permite adquirir habilidades prácticas y facilita futuras rutas de crecimiento. Cada experiencia suma, fortalece la hoja de vida y amplía la red de contactos.

Ante este panorama, distintas empresas han abierto vacantes dirigidas a personas que buscan su primera oportunidad laboral, con procesos de selección definidos y requisitos claros para facilitar la postulación.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas ofertas destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Asesor comercial sin experiencia – Bogotá D.C.

Empresa empleadora: Nases

Salario: 1.750.905

Nases está buscando asesores comerciales integrales con y sin experiencia en la ciudad de Bogotá para una empresa colombiana del sector retail en ventas de accesorios, ropa, morrales y productos de moda.

Requerimientos:

Nivel académico: bachiller culminado.

Experiencia: con o sin experiencia en el sector de ventas o retail.

¡Aplique acá!

Técnicos, tecnólogos de ingeniería civil - arquitectura con o sin experiencia – Bogotá D.C.

Empresa empleadora: Job&Talent Colombia

Salario: 1.750.905

Importante compañía del sector asegurador está en búsqueda de un técnico, tecnólogo de ingeniería civil o arquitectura, con orientación al servicio al cliente.

Responsabilidades:

Atender y gestionar solicitudes de clientes a través de los diferentes canales de atención.

Identificar necesidades e inquietudes del cliente para proponer soluciones efectivas.

Asignar proveedores responsables de ejecutar la solución definida en cada caso.

Realizar seguimiento continuo al cliente, informando el avance de la solución hasta su cierre total.

Recibir y gestionar quejas; resolver aquellas que estén a su alcance o escalar a las áreas correspondientes.

Verificar la calidad del servicio prestado una vez finalizada la atención.

Garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el cliente.

Apoyar la capacitación de nuevos coordinadores mediante el programa canguro, asegurando el cumplimiento de indicadores del área con calidad y servicio.

Requerimientos:

Técnicos o tecnólogos en carreras afines al cargo.

¡Aplique acá!

Encuestador sin experiencia previa – Medellín

Empresa: Centro del conocimiento dinámico

Salario: A convenir

Como Investigador de encuestas, tendrás la oportunidad de interactuar con diferentes personas mientras recoges información valiosa para los proyectos.

Responsabilidades:

Aplicar encuestas en campo siguiendo los lineamientos del proyecto.

Recolectar información de manera responsable precisa y cumplida.

Trabajar de manera 100% presencial en campo.

Asegurar la calidad y veracidad de los datos recogidos.

Requerimientos:

Ser mayor de edad.

Contar con teléfono Android en buen funcionamiento ya que las encuestas se aplican mediante una aplicación móvil.

Disponibilidad de tiempo para cumplir con las tareas asignadas.

Buena actitud compromiso y responsabilidad.

Excelentes habilidades de comunicación.

¡Aplique acá!

Instalador de telecomunicaciones – Bogotá D.C.

Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia

Salario: 2.000.000

Se buscan personas apasionadas y motivadas que deseen contribuir a brindar un servicio excepcional en la instalación y mantenimiento de telecomunicaciones.

Responsabilidades:

Realizar instalaciones y mantenimientos de equipos de telecomunicaciones.

Conducir de manera segura y eficiente.

Garantizar la satisfacción del cliente en cada visita.

Requerimientos:

Bachiller académico (grado 11° certificado).

Moto modelo 2015 en adelante (120cc-200cc).

Licencia A2 vigente.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.