Convocatorias laborales con contratación inmediata en varias ciudades: postúlese acá

Más de 10.000 vacantes están siendo requeridas con urgencia en distintas regiones de Colombia, en procesos de selección que priorizan la contratación inmediata. La cifra refleja un momento de alta demanda de talento y una necesidad puntual de vinculación rápida por parte de las empresas.

Este tipo de convocatorias reduce los tiempos tradicionales de reclutamiento y permite que los aspirantes puedan incorporarse al mercado laboral en plazos más cortos. Para quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo, la rapidez en la vinculación puede representar estabilidad económica en el corto plazo y la posibilidad de retomar su trayectoria profesional sin largos periodos de espera.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las funciones y condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Analista de métodos y tiempo – Manizales – Pereira

Empresa: Superpack

Salario: 4.000.000

Superpack está en busca de un ingeniero industrial o carrera afín, con experiencia mínima de 3 años en estudios de métodos y tiempos dentro de entornos productivos.

Responsabilidades:

Analizar operaciones para identificar cuellos de botella, tiempos muertos y desperdicios.

Documentar los procesos productivos como diagramas de flujo, diagramas hombre-máquina, balanceo de línea, productividad por hora/hombre y cumplimiento de estándares.

Validar tiempos estándar y actualizar bases de datos de tiempos.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Producción, Ingeniería Industrial, carreras afines.

¡Aplique acá!

Coordinador de transporte – Medellín

Empresa: Confidencial

Salario: 5.600.000

Si le apasiona liderar operaciones de transporte, optimizar rutas, asegurar entregas a tiempo y trabajar de la mano con proveedores y transportadores, ¡este reto es para usted!

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar estrategias para optimizar la cadena de transporte.

Liderar y coordinar procesos de despacho, rutas, entregas y seguimiento a flota.

Garantizar la programación oportuna y eficiente del transporte.

Supervisar el cumplimiento de tiempos de entrega y niveles de servicio acordados.

Controlar la rotación y disponibilidad de inventarios asociados a la operación logística.

Realizar seguimiento y evaluación de proveedores logísticos y transportadores.

Generar, analizar y reportar indicadores de transporte para la mejora continua.

Requerimientos:

Conocimiento avanzado en transporte, distribución y manejo de rutas.

Dominio de procesos de almacenamiento e inventarios.

Manejo de herramientas tecnológicas y sistemas ERP.

Conocimientos en normativas de seguridad, transporte y manejo de mercancías.

Capacidad para liderar equipos, coordinar proveedores y tomar decisiones rápidas.

Pensamiento analítico, orientación al resultado y gusto por los retos logísticos.

¡Aplique acá!

Más de 120.000 vacantes siguen activas en Colombia: consulte salarios y requisitos

Director de construcciones – Medellín

Empresa: Coninsa

Salario: 16.000.000

En este cargo será responsable de coordinar la calidad, el cumplimiento del presupuesto, los tiempos estimados de los proyectos de infraestructura y sector público, asegurando terminar el proyecto igual o por debajo del costo proyectado.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil y Especialización en Gestión de Proyectos/ Gerencia de Obras con tarjeta profesional.

Experiencia específica de 10 años en la administración y coordinación de obras delegadas o proyectos a terceros y propios a nivel de infraestructura en los sectores salud, educación, industria, comercio y vivienda, elaboración y/o control de presupuestos y programación. Con capacidad para monitorear la ejecución por lo menos de 3 proyectos de manera simultánea.

¡Aplique acá!

Administrador de seguridad de redes y comunicaciones – Cali

Empresa: COPROCENVA

Salario: 4.222.000

Su misión será liderar y apoyar de forma transversal las operaciones de ciberseguridad para proteger la infraestructura, servicios y recursos de la cooperativa, utilizando adecuadamente los recursos asignados.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de seguridad informática.

Monitorear y responder a incidentes de seguridad.

Asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad de datos.

Colaborar con equipos de TI para garantizar la protección de la infraestructura.

Requerimientos:

Título en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.

Experiencia mínima de 2 años en ciberseguridad.

Conocimiento en estándares de seguridad ISO 27001.

Habilidades en gestión de incidentes y respuesta a amenazas.

Certificación en CISM, CISSP o similar.

¡Aplique acá!

Auxiliar de farmacia – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Como asistente de farmacia, será parte vital del equipo, asegurando una dispensación adecuada y eficaz de los medicamentos y dispositivos médicos.

Responsabilidades:

Gestionar la farmacia asegurando un control preciso de inventarios.

Garantizar la dispensación correcta de medicamentos y dispositivos médicos.

Proveer información clara a pacientes y al equipo médico sobre medicamentos y dispositivos.

Cumplir con las normas de seguridad y bioseguridad en el manejo de medicamentos.

Requerimientos:

Título de técnico profesional en servicios farmacéuticos.

Experiencia mínima de 1 año, incluyendo prácticas en el sector hospitalario.

Habilidades en la recepción, almacenamiento, distribución e información de medicamentos.

Conocimientos en procesos asistenciales y administrativos de servicios farmacéuticos.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.