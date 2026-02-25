Más de 120.000 vacantes siguen activas en Colombia: consulte salarios y requisitos

El mercado laboral en Colombia mantiene una amplia oferta de oportunidades para quienes están en búsqueda de empleo. Actualmente, más de 120 mil vacantes se encuentran activas en distintas ciudades del país, con propuestas que incluyen diversos niveles de experiencia, tipos de contrato y rangos salariales.

Las ofertas disponibles contemplan opciones para perfiles con y sin experiencia, así como modalidades presenciales, híbridas y remotas. Los salarios varían según la formación requerida, la experiencia y las responsabilidades del rol, por lo que es clave revisar con detalle los requisitos antes de postularse.

Además del salario, las empresas especifican condiciones como tipo de contrato, horarios, beneficios adicionales y habilidades requeridas. Por eso, contar con una hoja de vida actualizada y alineada con las exigencias de cada oferta puede marcar la diferencia en el proceso de selección.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: 123RF

Ejecutivo comercial – Armenia

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 3.320.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Banco de Occidente busca un perfil dinámico y estratégico, con experiencia en ventas y pasión por el servicio al cliente.

Responsabilidades:

Cumplimiento de metas de desembolsos y tasa ponderada de colocación.

Gestión de base comercial asignada y no asignada bajo esquema

Atención, mantenimiento y potencialización de clientes de banca personal.

Apoyo administrativo y comercial en productos de captación.

Gestión de cobranza y soporte operativo relacionado con productos y transacciones.

Requerimientos:

Tecnólogo y/o estudiante de carrera profesional en carreras administrativas, financieras, comerciales y/o afines.

Experiencia mínima de 1 año en áreas financieras, cumplimiento de metas, análisis financiero, procesos crediticios y servicio al cliente.

¡Postúlese aquí!

Analista de seguridad y salud en el trabajo – Ipiales

Empresa: Alkosto-Corbeta

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En Alkosto - Corbeta, los colaboradores son claves para el logro de los objetivos, por eso buscan un analista de seguridad y salud en el trabajo en Ipiales.

Responsabilidades:

Ejecutar las actividades de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), y el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) cumpliendo con los lineamientos y la normatividad legal vigente.

Requerimientos:

Ser profesional en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Especialización en Seguridad y Salud Ocupacional.

Licencia vigente de Seguridad y Salud en el trabajo.

2 años de experiencia en áreas relacionadas.

¡Postúlese aquí!

Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

¡Postúlese aquí!

Comunicador audiovisual – Medellín

Empresa: Casa Británica

Salario: 3.500.000

Como comunicador audiovisual, será una pieza clave en la creación de contenido visual que resalte el impacto de la marca en el sector automotriz.

Responsabilidades:

Desarrollar contenido audiovisual creativo y de alta calidad para diferentes plataformas.

Colaborar con el equipo de marketing para alinear estrategias visuales con los objetivos de la marca.

Gestionar proyectos audiovisuales desde la concepción hasta la postproducción.

Mantenerse actualizado con las tendencias del sector audiovisual y automotriz.

Requerimientos:

Título en Comunicación Audiovisual o áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 2 años como comunicador audiovisual o en roles similares.

Conocimiento avanzado en software de edición de video y diseño gráfico.

de edición de video y diseño gráfico. Habilidades en narrativa visual y storytelling .

. Capacidad para trabajar en equipo y gestionar múltiples proyectos simultáneamente.

¡Postúlese aquí!

Asesor comercial gobierno – Bogotá D.C.

Empresa: Nutresa

Salario: 4.000.000

En este rol, será clave para fomentar alianzas que impulsen el crecimiento sostenible del negocio mientras garantiza el cumplimiento de los estándares comerciales.

Responsabilidades:

Fomentar relaciones estratégicas con entidades gubernamentales.

Desarrollar propuestas de valor que resalten la oferta de la empresa.

Identificar oportunidades de negocio en el sector público.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos comerciales establecidos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como asesor comercial en sector público.

Conocimiento en desarrollo de negocios con entidades gubernamentales.

Habilidades de negociación y comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo y orientación a resultados.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales en el país, haga clic acá.