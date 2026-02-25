Más de 15.000 vacantes con salarios competitivos están disponibles en el país: así puede postularse

Más de 15.000 oportunidades laborales se encuentran activas en distintas regiones de Colombia, con ofertas que destacan por sus rangos salariales competitivos y condiciones formales de contratación. La cifra refleja el dinamismo actual en los procesos de selección y la necesidad de fortalecer equipos en diferentes niveles de experiencia.

Frente a la amplia cantidad de vacantes disponibles, es fundamental que los interesados analicen con detenimiento cada convocatoria, verifiquen los requisitos académicos y de experiencia exigidos y evalúen si su trayectoria profesional se ajusta a lo que la empresa está buscando. Tomarse el tiempo para revisar estos aspectos antes de postularse puede marcar la diferencia en el proceso de selección y evitar aplicaciones que no cumplan con el perfil requerido.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. Foto: Stock

Ejecutiva comercial para pacientes internacionales – Rionegro

Empresa: Hospital San Vicente Fundación Rionegro

Salario: 8.000.000 a 10.000.000

En este rol, el candidato ideal impulsará la misión de proporcionar atención de calidad a pacientes de todo el mundo, asegurando una experiencia excepcional desde el primer contacto.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de ventas para captar pacientes internacionales.

Establecer y mantener relaciones sólidas con clientes y socios internacionales.

Coordinar con el equipo médico para asegurar la calidad en la atención al paciente.

Identificar nuevas oportunidades de mercado para expandir los servicios de salud internacionales.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos de ventas y satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como ejecutivo comercial o en ventas de servicios de salud.

Conocimiento profundo del sector salud y experiencia en atención a pacientes internacionales.

Habilidades excepcionales en comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Dominio del idioma inglés.

Disponibilidad de viajar.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director de región – Barranquilla

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: 9.000.000 a 9.695.000

Si es un gerente de operaciones regionales que busca ampliar su impacto o un coordinador de seguridad regional con ambiciones de liderazgo, esta es su oportunidad para destacar y avanzar en su carrera.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar las operaciones de seguridad en la región Caribe.

Desarrollar e implementar estrategias de seguridad efectivas.

Supervisar y capacitar al equipo de seguridad para garantizar el cumplimiento de los procedimientos.

Fortalecer relaciones con entidades gubernamentales y clientes clave.

Evaluar y mejorar continuamente los procesos operativos y de seguridad.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con la seguridad administración o afines.

Mínimo 5 años de experiencia comprobada en roles de liderazgo en seguridad como director de región o líder regional de seguridad.

Habilidades excepcionales en liderazgo y gestión de equipos.

Conocimiento profundo de las normativas locales e internacionales de seguridad.

Capacidad para gestionar relaciones institucionales y resolver conflictos de manera efectiva.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Cali registra nuevas vacantes de empleo con contratación inmediata

Gerente de normalización – Medellín

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 9.000.000 a 9.300.000

Su papel será crucial para administrar eficientemente la cartera vencida, optimizando procesos y desarrollando estrategias efectivas de recuperación.

Responsabilidades:

Administrar la cartera vencida.

Desarrollar estrategias de normalización.

Coordinar equipos.

Optimizar procesos de recuperación.

Requerimientos:

Título universitario en Finanzas o áreas afines.

Experiencia mínima de 5 años en roles similares como gerente de normalización o administrador de cartera.

Habilidades de liderazgo.

Conocimiento en software de gestión de cartera y CRM.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo comercial - Experiencias gastronómicas – Medellín

Empresa: Cazta comercial

Salario: 7.500.000

Se buscan un profesional apasionado por la gastronomía y las experiencias exclusivas, que potencie la oferta de eventos.

Responsabilidades:

Cerrar ventas y cumplir objetivos comerciales.

Potencializar el volumen de eventos.

Realizar prospección permanente.

Fortalecer relaciones premium.

Trabajo en campo.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 a 5 años.

Profesional en Administración Mercadeo, Gastronomía, Hotelería y Turismo o Afines.

Experiencia en ventas de eventos corporativos y sociales.

Hospitality & customer experience.

Networking estratégico.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director regional gestión humana – Medellín

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: 7.003.000 a 8.403.000

Como director regional de gestión humana, tendrá la oportunidad de impactar significativamente en la organización, liderando iniciativas que fomenten la cultura de innovación y colaboración.

Responsabilidades:

Dirigir y garantizar la gestión integral del talento humano en la región, asegurando el cumplimiento legal, la eficiencia operativa y la adecuada administración de aproximadamente 2.100 trabajadores operativos.

Requerimientos:

Mínimo 4 años de experiencia en cargos de liderazgo de procesos en gestión humana.

Experiencia en empresas de más de 1.000 empleados.

Manejo de relaciones laborales colectivas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.