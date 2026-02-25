Más de 15.000 vacantes con salarios competitivos están disponibles en el país: así puede postularse

Más de 15.000 oportunidades laborales se encuentran activas en distintas regiones de Colombia, con ofertas que destacan por sus rangos salariales competitivos y condiciones formales de contratación. La cifra refleja el dinamismo actual en los procesos de selección y la necesidad de fortalecer equipos en diferentes niveles de experiencia.
Frente a la amplia cantidad de vacantes disponibles, es fundamental que los interesados analicen con detenimiento cada convocatoria, verifiquen los requisitos académicos y de experiencia exigidos y evalúen si su trayectoria profesional se ajusta a lo que la empresa está buscando. Tomarse el tiempo para revisar estos aspectos antes de postularse puede marcar la diferencia en el proceso de selección y evitar aplicaciones que no cumplan con el perfil requerido.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.
Ejecutiva comercial para pacientes internacionales – Rionegro
Empresa: Hospital San Vicente Fundación Rionegro
Salario: 8.000.000 a 10.000.000
En este rol, el candidato ideal impulsará la misión de proporcionar atención de calidad a pacientes de todo el mundo, asegurando una experiencia excepcional desde el primer contacto.
Responsabilidades:
- Desarrollar y ejecutar estrategias de ventas para captar pacientes internacionales.
- Establecer y mantener relaciones sólidas con clientes y socios internacionales.
- Coordinar con el equipo médico para asegurar la calidad en la atención al paciente.
- Identificar nuevas oportunidades de mercado para expandir los servicios de salud internacionales.
- Asegurar el cumplimiento de los objetivos de ventas y satisfacción del cliente.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como ejecutivo comercial o en ventas de servicios de salud.
- Conocimiento profundo del sector salud y experiencia en atención a pacientes internacionales.
- Habilidades excepcionales en comunicación y negociación.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
- Dominio del idioma inglés.
- Disponibilidad de viajar.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Director de región – Barranquilla
Empresa: Seguridad Atlas
Salario: 9.000.000 a 9.695.000
Si es un gerente de operaciones regionales que busca ampliar su impacto o un coordinador de seguridad regional con ambiciones de liderazgo, esta es su oportunidad para destacar y avanzar en su carrera.
Responsabilidades:
- Dirigir y coordinar las operaciones de seguridad en la región Caribe.
- Desarrollar e implementar estrategias de seguridad efectivas.
- Supervisar y capacitar al equipo de seguridad para garantizar el cumplimiento de los procedimientos.
- Fortalecer relaciones con entidades gubernamentales y clientes clave.
- Evaluar y mejorar continuamente los procesos operativos y de seguridad.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas relacionadas con la seguridad administración o afines.
- Mínimo 5 años de experiencia comprobada en roles de liderazgo en seguridad como director de región o líder regional de seguridad.
- Habilidades excepcionales en liderazgo y gestión de equipos.
- Conocimiento profundo de las normativas locales e internacionales de seguridad.
- Capacidad para gestionar relaciones institucionales y resolver conflictos de manera efectiva.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Gerente de normalización – Medellín
Empresa: Banco de Occidente
Salario: 9.000.000 a 9.300.000
Su papel será crucial para administrar eficientemente la cartera vencida, optimizando procesos y desarrollando estrategias efectivas de recuperación.
Responsabilidades:
- Administrar la cartera vencida.
- Desarrollar estrategias de normalización.
- Coordinar equipos.
- Optimizar procesos de recuperación.
Requerimientos:
- Título universitario en Finanzas o áreas afines.
- Experiencia mínima de 5 años en roles similares como gerente de normalización o administrador de cartera.
- Habilidades de liderazgo.
- Conocimiento en software de gestión de cartera y CRM.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Ejecutivo comercial - Experiencias gastronómicas – Medellín
Empresa: Cazta comercial
Salario: 7.500.000
Se buscan un profesional apasionado por la gastronomía y las experiencias exclusivas, que potencie la oferta de eventos.
Responsabilidades:
- Cerrar ventas y cumplir objetivos comerciales.
- Potencializar el volumen de eventos.
- Realizar prospección permanente.
- Fortalecer relaciones premium.
- Trabajo en campo.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 a 5 años.
- Profesional en Administración Mercadeo, Gastronomía, Hotelería y Turismo o Afines.
- Experiencia en ventas de eventos corporativos y sociales.
- Hospitality & customer experience.
- Networking estratégico.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Director regional gestión humana – Medellín
Empresa: Seguridad Atlas
Salario: 7.003.000 a 8.403.000
Como director regional de gestión humana, tendrá la oportunidad de impactar significativamente en la organización, liderando iniciativas que fomenten la cultura de innovación y colaboración.
Responsabilidades:
- Dirigir y garantizar la gestión integral del talento humano en la región, asegurando el cumplimiento legal, la eficiencia operativa y la adecuada administración de aproximadamente 2.100 trabajadores operativos.
Requerimientos:
- Mínimo 4 años de experiencia en cargos de liderazgo de procesos en gestión humana.
- Experiencia en empresas de más de 1.000 empleados.
- Manejo de relaciones laborales colectivas.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.