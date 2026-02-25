Cali registra nuevas vacantes de empleo con contratación inmediata

La capital del Valle del Cauca reporta una tasa de desempleo del 7,3 %, una de las más bajas de los últimos 19 años, y se posiciona entre las capitales con mejores indicadores de formalidad. Las cifras reflejan un entorno más dinámico para quienes están en búsqueda de trabajo o desean cambiar de empleo.
En línea con esta tendencia, distintas empresas han abierto procesos de selección con contratación inmediata, una modalidad que reduce los tiempos de espera y permite una vinculación más rápida.
Para los aspirantes, estas vacantes representan una oportunidad concreta de estabilidad, ya que muchas incluyen condiciones formales y beneficios de ley desde el inicio del contrato. Además, la rapidez en el proceso implica que los perfiles que cumplan con los requisitos pueden avanzar con mayor agilidad hacia entrevistas y vinculaciones efectivas.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en sectores como salud, ventas, contaduría, ingeniería, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.
Enfermero auditor junior
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente, aprender de expertos en el campo y contribuir de manera significativa a la mejora continua de los procesos.
Responsabilidades:
- Realizar auditorías de procesos de atención médica.
- Garantizar el cumplimiento de normativas de salud.
- Colaborar con el equipo médico para mejorar la calidad de atención.
- Elaborar informes detallados sobre los hallazgos de auditoría.
- Participar en la capacitación continua del personal en temas de auditoría.
Requerimientos:
- Título en Enfermería con especialización en Auditoría Médica.
- Experiencia mínima de 3 años como auditor de salud.
- Conocimiento en normativas de salud y procesos de auditoría.
- Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Medico laboral especialista en SST
Empresa: Confidencial
Salario: 9.000.000
Su rol será clave para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización al mejorar la calidad de vida laboral.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar programas de salud ocupacional.
- Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.
- Asesorar en la implementación de políticas de seguridad y salud en el trabajo.
- Investigar y gestionar incidentes laborales relacionados con la salud.
- Colaborar en la formación y capacitación sobre temas de salud laboral.
Requerimientos:
- Título en Medicina y especialización en Salud Ocupacional.
- Experiencia mínima de 3 años como médico laboral o roles similares.
- Conocimiento actualizado en normativas de SST y medicina ocupacional.
- Habilidad para liderar equipos y proyectos de salud ocupacional.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Asesor/a comercial internacional
Empresa: Constructora Bolivar
Salario: A convenir
En Constructora Bolívar buscan asesores comerciales con orientación al servicio y experiencia en atención al cliente para acompañar el proceso de compra de vivienda.
Responsabilidades:
- Guiar a los clientes durante el proceso de compra de propiedades.
- Asegurar la satisfacción del cliente mediante un servicio excepcional.
- Desarrollar y mantener relaciones de confianza con los clientes.
- Identificar oportunidades de venta en el mercado internacional.
Requerimientos:
- Experiencia previa como asesor comercial.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Auditor retail
Empresa: Lili Pink
Salario: 3.600.000 a 3.650.000
En este rol, será responsable de la toma de inventarios de punto de venta, análisis de inventarios, redacción de informes claros y precisos para la dirección de auditoría.
Responsabilidades:
- Analizar y evaluar los controles de los procesos para minimizar el impacto de los riesgos.
- Realizar planeación de los recursos asignados físicos tecnológicos y humanos
- Aplicar los métodos y procedimientos de auditoría.
- Generar informes sobre resultados de auditorías hacia la dirección de auditoría.
Requerimientos:
- Profesional en contaduría pública, ingeniería industrial, administración de empresas o carreras administrativas.
- Mínimo 2 años de experiencia en la ejecución de planes de auditoría.
- Experiencia en toma física con terminal PDA.
- Disponibilidad para viajar.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Administrador de seguridad de redes y comunicaciones
Empresa: Coprocenva
salario: 4.222.000
Su misión será liderar y apoyar de forma transversal las operaciones de ciberseguridad para proteger la infraestructura, servicios y recursos de la cooperativa, utilizando adecuadamente los recursos asignados.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar estrategias de seguridad informática.
- Monitorear y responder a incidentes de seguridad.
- Asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad de datos.
- Colaborar con equipos de TI para garantizar la protección de la infraestructura.
Requerimientos:
- Título en Ingeniería de Sistemas Informática o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en ciberseguridad.
- Conocimiento en estándares de seguridad ISO 27001.
- Habilidades en gestión de incidentes y respuesta a amenazas.
- Certificación en CISM CISSP o similar.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales en Cali, haga clic en este enlace.