Cali registra nuevas vacantes de empleo con contratación inmediata

La capital del Valle del Cauca reporta una tasa de desempleo del 7,3 %, una de las más bajas de los últimos 19 años, y se posiciona entre las capitales con mejores indicadores de formalidad. Las cifras reflejan un entorno más dinámico para quienes están en búsqueda de trabajo o desean cambiar de empleo.

En línea con esta tendencia, distintas empresas han abierto procesos de selección con contratación inmediata, una modalidad que reduce los tiempos de espera y permite una vinculación más rápida.

Para los aspirantes, estas vacantes representan una oportunidad concreta de estabilidad, ya que muchas incluyen condiciones formales y beneficios de ley desde el inicio del contrato. Además, la rapidez en el proceso implica que los perfiles que cumplan con los requisitos pueden avanzar con mayor agilidad hacia entrevistas y vinculaciones efectivas.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en sectores como salud, ventas, contaduría, ingeniería, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Enfermero auditor junior

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente, aprender de expertos en el campo y contribuir de manera significativa a la mejora continua de los procesos.

Responsabilidades:

Realizar auditorías de procesos de atención médica.

Garantizar el cumplimiento de normativas de salud.

Colaborar con el equipo médico para mejorar la calidad de atención.

Elaborar informes detallados sobre los hallazgos de auditoría.

Participar en la capacitación continua del personal en temas de auditoría.

Requerimientos:

Título en Enfermería con especialización en Auditoría Médica.

Experiencia mínima de 3 años como auditor de salud.

Conocimiento en normativas de salud y procesos de auditoría.

Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Medico laboral especialista en SST

Empresa: Confidencial

Salario: 9.000.000

Su rol será clave para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización al mejorar la calidad de vida laboral.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar programas de salud ocupacional.

Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.

Asesorar en la implementación de políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Investigar y gestionar incidentes laborales relacionados con la salud.

Colaborar en la formación y capacitación sobre temas de salud laboral.

Requerimientos:

Título en Medicina y especialización en Salud Ocupacional.

Experiencia mínima de 3 años como médico laboral o roles similares.

Conocimiento actualizado en normativas de SST y medicina ocupacional.

Habilidad para liderar equipos y proyectos de salud ocupacional.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor/a comercial internacional

Empresa: Constructora Bolivar

Salario: A convenir

En Constructora Bolívar buscan asesores comerciales con orientación al servicio y experiencia en atención al cliente para acompañar el proceso de compra de vivienda.

Responsabilidades:

Guiar a los clientes durante el proceso de compra de propiedades.

Asegurar la satisfacción del cliente mediante un servicio excepcional.

Desarrollar y mantener relaciones de confianza con los clientes.

Identificar oportunidades de venta en el mercado internacional.

Requerimientos:

Experiencia previa como asesor comercial.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auditor retail

Empresa: Lili Pink

Salario: 3.600.000 a 3.650.000

En este rol, será responsable de la toma de inventarios de punto de venta, análisis de inventarios, redacción de informes claros y precisos para la dirección de auditoría.

Responsabilidades:

Analizar y evaluar los controles de los procesos para minimizar el impacto de los riesgos.

Realizar planeación de los recursos asignados físicos tecnológicos y humanos

Aplicar los métodos y procedimientos de auditoría.

Generar informes sobre resultados de auditorías hacia la dirección de auditoría.

Requerimientos:

Profesional en contaduría pública, ingeniería industrial, administración de empresas o carreras administrativas.

Mínimo 2 años de experiencia en la ejecución de planes de auditoría.

Experiencia en toma física con terminal PDA.

Disponibilidad para viajar.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Administrador de seguridad de redes y comunicaciones

Empresa: Coprocenva

salario: 4.222.000

Su misión será liderar y apoyar de forma transversal las operaciones de ciberseguridad para proteger la infraestructura, servicios y recursos de la cooperativa, utilizando adecuadamente los recursos asignados.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de seguridad informática.

Monitorear y responder a incidentes de seguridad.

Asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad de datos.

Colaborar con equipos de TI para garantizar la protección de la infraestructura.

Requerimientos:

Título en Ingeniería de Sistemas Informática o afines.

Experiencia mínima de 2 años en ciberseguridad.

Conocimiento en estándares de seguridad ISO 27001.

Habilidades en gestión de incidentes y respuesta a amenazas.

Certificación en CISM CISSP o similar.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales en Cali, haga clic en este enlace.