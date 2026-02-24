El empleo se reactiva: hay más de 124 mil vacantes abiertas esta semana en Colombia

El empleo en Colombia en 2026 atraviesa una etapa de transformación centrada en la productividad y la incorporación de tecnología, marcada por la necesidad de perfiles con habilidades digitales, capacidad de adaptación y aprendizaje continuo. En respuesta a este cambio, las empresas están ajustando sus estructuras para desenvolverse en entornos cada vez más competitivos.

La apertura de más de 124 mil oportunidades laborales refleja esa reorganización interna, donde la eficiencia, la innovación y la digitalización se consolidan como ejes clave en la generación de empleo.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, salud, administración, comunicación, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Coordinador comercial senior – Cali

Empresa: COVINOC

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Como coordinador comercial externo en Cali, será parte esencial del equipo, liderando iniciativas comerciales y ejecutando estrategias para cumplir objetivos.

Responsabilidades:

Liderar iniciativas comerciales y ejecutar estrategias para cumplir objetivos.

Supervisar el equipo comercial y garantizar su desarrollo.

Gestionar relaciones con clientes B2B y asegurar su satisfacción.

Requerimientos:

Estudios profesionales en áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles comerciales externos B2B.

Comprobada capacidad de cumplimiento de metas y objetivos.

Manejo de herramientas como CRM y Excel.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo comercial dental – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Como parte integral del equipo, su rol será fundamental para alcanzar los objetivos de expansión y ofrecer un servicio excepcional.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes sobre productos y servicios dentales.

Cumplir con las metas de ventas asignadas.

Desarrollar y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Participar en eventos promocionales y ferias de salud.

Colaborar con el equipo para mejorar las estrategias de ventas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como ejecutivo dental o roles similares.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Orientación al cliente y capacidad para trabajar bajo presión.

Conocimientos básicos de odontología y productos dentales.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de enfermería – Envigado

Empresa: Universidad EIA

Salario: 1.750.905

En este rol, no atenderá pacientes de hospitalización, sino que serás el punto clave de seguridad y bienestar para la comunidad académica en caso de urgencias o emergencias médicas.

Responsabilidades

Actuar como primer respondiente ante cualquier emergencia o incidente médico dentro de la Sede Zúñiga.

Apoyar al área de SST en la identificación de riesgos y promoción de entornos seguros.

Colaborar en el mantenimiento de un entorno seguro.

Liderar el protocolo de atención inicial y coordinar el traslado a centros asistenciales si la situación lo requiere.

Participar en reuniones de equipo y capacitaciones para mejorar el servicio.

Requerimientos:

Certificado como auxiliar de enfermería o título equivalente.

Conocimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Experiencia mínima de 1 año en atención directa en entornos universitarios.

Conocimiento en manejo de equipos médicos básicos.

Habilidad para trabajar en equipo.

Excelentes habilidades de comunicación interpersonal.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Cosmetóloga asesora – Bogotá D.C.

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Su misión será programar y generar esquemas de evaluación para productos y marcas, asegurando que toda la fuerza comercial esté al tanto de las últimas innovaciones.

Responsabilidades:

Alistar el área de trabajo para la prestación del servicio.

Crear hoja de vida del cliente en el sistema según el formato establecido.

Hacer firmar Consentimiento informado y Habeas data.

Realizar valoración de la piel del paciente antes de iniciar cualquier procedimiento.

Llevar a cabo procedimientos según protocolo establecido respetando pasos equipos producto y cantidades.

Explicar los procesos al paciente durante el procedimiento resaltando beneficios y cuidados posteriores.

Responder preguntas sobre productos utilizados detallando beneficios e ingredientes activos.

Observar cuidadosamente la piel del paciente para identificar posibles reacciones adversas.

Entregar recomendaciones generales al paciente y asesora para generar oportunidad de venta cruzada.

Respetar la agenda de citas manteniendo puntualidad y organización.

Realizar correcta limpieza y desinfección de herramientas y equipos después del uso.

Mantener ordenada y limpia la cabina de trabajo asegurando un ambiente agradable.

Colaborar con el área de Calidad en el cronograma de mantenimiento de equipos.

Coordinar con líder de tienda el inventario necesario para procedimientos estéticos.

Participar activamente en capacitaciones sobre equipos y productos nuevos.

Mantener buena comunicación con asesoras y personal administrativo.

Requerimientos:

Técnico en cosmetología y estética titulado.

1 año mínimo de experiencia en manejo de protocolos faciales y corporales en clínicas o centros estéticos.

Carné de Vacunación Tetano y Hepatis actualizado.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Comunicador audiovisual – Medellín

Empresa: Casa Britanica

Salario: 3.500.000

Como comunicador audiovisual será una pieza clave en la creación de contenido visual que resalte el impacto de la marca en el sector automotriz.

Responsabilidades:

Desarrollar contenido audiovisual creativo y de alta calidad para diferentes plataformas.

Colaborar con el equipo de marketing para alinear estrategias visuales con los objetivos de la marca.

Mantenerse actualizado con las tendencias del sector audiovisual y automotriz.

Gestionar proyectos audiovisuales desde la concepción hasta la posproducción.

Requerimientos:

Título en Comunicación Audiovisual o áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 2 años como comunicador audiovisual o en roles similares.

Conocimiento avanzado en software de edición de video y diseño gráfico.

Habilidades en narrativa visual y storytelling.

Capacidad para trabajar en equipo y gestionar múltiples proyectos simultáneamente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.