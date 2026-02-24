Trabajo sí hay: vacantes en el sector tecnológico con contratación directa

El mercado laboral tecnológico mantiene nuevas convocatorias abiertas bajo modalidad de contratación directa, en un contexto de aceleración digital que sigue transformando la manera en que operan las empresas en Colombia.

La expansión de soluciones digitales, el fortalecimiento de plataformas y la necesidad de optimizar procesos internos han impulsado la apertura de vacantes orientadas a acompañar estos cambios. Para 2026, las tendencias clave incluyen inteligencia artificial, automatización, ciberseguridad y sostenibilidad, factores que están redefiniendo las prioridades de inversión y crecimiento empresarial.

Este escenario exige actualización constante y adaptación a tecnologías emergentes, en un entorno donde la innovación avanza a gran velocidad.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles. El proceso es 100% gratuito y virtual.

Los desarrolladores web y el análisis de datos se destacan entre los empleos más demandados para el futuro digital. Foto: Getty Images/iStockphoto

Desarrollador (a) backend developer – Medellín

Empresa: Londoño Gómez

Salario: 5.000.000

Londoño Gómez está buscando un (a) desarrollador (a) banckend developer apasionado (a) por crear experiencias digitales fluidas y funcionales.

Responsabilidades:

Diseño y desarrollo de APIs robustas.

Realizar Integraciones complejas con sistemas externos.

Implementación de flujos con agentes IA.

Parsing avanzado y clasificación de solicitudes.

Participar en revisiones de código y asegurar la calidad del software.

Participar en la implementación y mantenimiento de agentes de IA conectados a la web.

Participar y apoyar activamente en definiciones técnicas dentro de la compañía.

Requerimientos:

Python avanzado (FastAPI / Django REST).

PostgreSQL (queries complejas, optimización).

Logs, manejo de errores y trazabilidad.

Experiencia como desarrollador backend.

Experiencia comprobable en scraping web.

Manejo de herramientas como Scrapy, BeautifulSoup, Playwright, Selenium o Puppeteer.

¡Postúlese aquí!

Analista senior de datos – Bogotá D.C.

Empresa: Lili Pink

Salario: 3.000.000 a 3.500.000

Este rol es crucial para impulsar el crecimiento y la eficiencia de la organización, proporcionando insights que guiarán las decisiones clave.

Responsabilidades:

Analizar grandes conjuntos de datos para identificar patrones y tendencias.

Desarrollar y mantener dashboards y reportes para la toma de decisiones.

Colaborar con equipos interdisciplinarios para mejorar procesos basados en datos.

Proporcionar insights estratégicos para optimizar las operaciones de la empresa.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como analista senior de datos o roles similares.

Conocimiento avanzado en herramientas como Power BI, Loker Studio.

Habilidades demostradas en visualización de datos y creación de dashboards.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y de rápido cambio.

¡Postúlese aquí!

Especialista de seguridad de la información y ciberseguridad – Bogotá D.C.

Empresa: Bancamía

Salario: 6.500.000

¿Le gustaría ser el pilar de la confianza digital para la comunidad? Únase a Bancamía y transforme la ciberseguridad en un motor de protección social.

Responsabilidades:

Analizar e implementar mejores prácticas.

Gestionar vulnerabilidades.

Supervisar operaciones del SOC.

Liderar gestión de incidentes cibernéticos.

Requerimientos:

Formación académica en sistemas o carreras afines.

Mínimo 3 años de experiencia en gestión de incidentes.

Conocimiento en desarrollo seguro y administración de redes.

Competencia en herramientas como NIST y SOC.

Experiencia en entornos Cloud y seguridad informática.

¡Postúlese aquí!

Desarrollador especialista de software – Cali

Empresa: Cadena

Salario: A convenir

Su misión será participar activamente en el proceso de desarrollo de las aplicaciones que requieren los diferentes procesos y unidades de negocio de la compañía utilizando su conocimiento para el desarrollo y la evolución de los productos innovando con métodos, algoritmos y soluciones.

Responsabilidades:

Apoyar los equipos de tecnología y negocio en el entendimiento, diseño e implementación de las soluciones incluyendo las mejores prácticas de levantamiento de información, desarrollo y de calidad de software.

Garantizar que no se presenten bugs, fallas de desarrollo en las aplicaciones o procesos que libere a producción y hacer mejora continua al método para evitar repetición de incidencias.

Gestionar la entrega final al cliente con calidad y dentro de los alcances acordados.

Realizar la gestión o coordinación de tareas de soporte, administración, desarrollo y consultoría para hardware y software, referentes a las aplicaciones o procesos que se le asignen.

Atender los casos de soporte que son escalados por los usuarios, asegurando la solución de estos en los tiempos definidos según la prioridad.

Gestionar y ejecutar capacitaciones a usuario final, eliminando posibles fallos operativos y generación de Incidentes por falta de claridad o documentación.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en informática sistemas o desarrollo de software.

3años mínimos de experiencia en desarrollo de software.

Conocimiento medio de las herramientas y plataformas de desarrollo utilizadas en las aplicaciones o sistemas del proceso (Inspire, Java, C#, SQL, Mongo DB, Rabbit, Angular, Pyton, AWS, HTML, CSS, JavaScript, PowerApps, entre otros).

Manejo medio de las heramientas de administración de segumiento y proyectos (Teamwork, Jira, Confluence, BitBucket, Teams, Suite Office).

¡Postúlese aquí!

