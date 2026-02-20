Trabajo remoto disponible en Colombia: empresas mantienen contratación abierta

Las modalidades de trabajo remoto mantienen procesos de selección activos en distintas regiones del país, ampliando las posibilidades para quienes buscan vincularse laboralmente sin necesidad de desplazarse a una oficina física.

Esta forma de contratación ha ganado espacio en los últimos años como respuesta a la digitalización de procesos y a la necesidad de mayor flexibilidad tanto para empresas como para trabajadores.

Además, para los aspirantes, el teletrabajo representa ventajas como ahorro en tiempos de desplazamiento, mejor gestión del tiempo y acceso a convocatorias publicadas fuera de su ciudad de residencia, razón por la cual se han abierto nuevas oportunidades laborales bajo este tipo de contrato en distintas ciudades.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo, y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

En este contexto, es esencial entender la diferencia entre el trabajo remoto y el híbrido, ya que ambas modalidades ofrecen beneficios significativos tanto para empleados como para empleadores. Foto: Stock

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Este rol es esencial para garantizar la eficiencia administrativa, colaborando directamente con diversas áreas para lograr los objetivos generales de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar correspondencia y documentos.

Organizar y mantener archivos y registros.

Coordinar agendas y reuniones.

Brindar soporte administrativo al equipo.

Requerimientos:

Experiencia previa como asistente administrativo o auxiliar de oficina.

Habilidades avanzadas en manejo de software de oficina.

Capacidad de organización y atención al detalle.

Excelentes habilidades de comunicación.

¡Aplique acá!

Ejecutivo de ventas

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

Como ejecutivo de ventas remotas, tendrá la oportunidad de formar parte de una empresa innovadora que ofrece herramientas para la gestión contable de pymes, impactando directamente en el crecimiento de sus clientes a través de soluciones digitales efectivas.

Responsabilidades:

Identificar y contactar potenciales clientes para ofrecer soluciones digitales de contabilidad.

Gestionar el proceso de ventas de principio a fin garantizando una experiencia excepcional al cliente.

Colaborar con el equipo de marketing para alinear estrategias y maximizar resultados.

Mantener y actualizar el CRM con información de clientes y oportunidades de venta.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como ejecutivo de ventas remotas o roles similares.

Habilidad para comunicarse efectivamente y construir relaciones comerciales sólidas.

Experiencia en el uso de herramientas digitales y plataformas de CRM.

Capacidad para trabajar de manera independiente y dentro de un equipo.

¡Aplique acá!

Así está el mercado laboral en Colombia: vacantes activas en diversos sectores

Líder de cobranza

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

En este rol será responsable de la gestión de cartera de cuentas por cobrar, negociación de soluciones de pago y cumplimiento de objetivos de recaudo.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o profesional en áreas administrativas/financieras.

Inglés mínimo B1.

Experiencia en cobranza y liderazgo de procesos.

Habilidades de negociación y comunicación.

¡Aplique acá!

Agente de telemercadeo remoto

Empresa: Autonomic S.A.S

Salario: 1.600.000

Si es apasionado, orientado a resultados y se considera un comunicador excepcional, esta posición es para usted.

Responsabilidades:

Prospección en frío a través de diferentes canales con clientes potenciales

Manejo de objeciones a través de diferentes canales con clientes potenciales.

Agendamiento de reuniones con clientes potenciales.

Realizar reservaciones para reuniones presenciales con clientes potenciales.

Registro de reuniones en el CRM.

Requerimientos:

Experiencia en prospección y/o comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales.

Comunicación asertiva, tanto verbalmente como por escrito.

Experiencia en atención al cliente y/o áreas de ventas.

Conocimiento en plataformas CRM.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.