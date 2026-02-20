Así está el mercado laboral en Colombia: vacantes activas en diversos sectores

El mercado laboral registra actualmente más de 122 mil cupos de empleo disponibles en distintas regiones de Colombia, una cifra que evidencia un movimiento activo de contratación en diferentes ciudades del país y una oferta amplia para quienes buscan vincularse formalmente.

Este volumen de vacantes, además, responde a decisiones empresariales orientadas a fortalecer equipos de trabajo, ampliar operaciones y cubrir necesidades estratégicas en el corto y mediano plazo, con la publicación constante de convocatorias que refleja un entorno en el que las compañías buscan agilizar sus procesos de selección y atraer talento con mayor rapidez.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Operador logístico corte y dimensionado – Tuluá

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

En este rol, no solo contribuirá al éxito operativo, sino que también tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente y adquirir nuevas habilidades en un entorno colaborativo y dinámico.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar las operaciones logísticas diarias en el área de Corte y Dimensionado.

Asegurar la correcta recepción, almacenamiento y despacho de materiales.

Optimizar el flujo de trabajo para mejorar la eficiencia del área.

Colaborar con otros equipos para asegurar la satisfacción del cliente.

Mantener registros precisos de inventarios y reportar cualquier discrepancia.

Implementar y seguir procedimientos de seguridad en el manejo de materiales.

Requerimientos:

Experiencia previa como operador o gestor logístico.

Conocimientos en logística y manejo de inventarios.

Habilidad para coordinar equipos de trabajo.

Capacidad para trabajar bajo presión y resolver problemas de manera eficaz.

Competencia en el uso de software de gestión logística.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

Soporte técnico de ortopedia – Bogotá D.C.

Empresa: ASISTIA S.A.S.

Salario: A convenir

Se busca un profesional comprometido que desee brindar apoyo fundamental en procedimientos quirúrgicos para asegurar la mejor atención a pacientes y especialistas.

Responsabilidades:

Proporcionar soporte técnico en procedimientos quirúrgicos ortopédicos.

Manejar productos y herramientas de manera eficiente.

Colaborar con equipos médicos en distintas especialidades.

Requerimientos:

Formación universitaria en Instrumentación Quirúrgica.

Experiencia mínima de 1 año en soporte técnico en ortopedia en las siguientes líneas: Trauma, maxilofacial, medicina deportiva, reemplazos articulares y/o columna.

Conocimientos en ortopedia y procedimientos quirúrgicos.

Se buscan abogados con o sin experiencia en Colombia: sueldos hasta de $ 7 millones

Director Regional de Gestión Humana – Bogotá D.C.

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $7.003.000 a $8.403.000

Como director regional de gestión humana, tendrá la oportunidad de impactar significativamente en la organización, liderando iniciativas que fomenten la cultura de innovación y colaboración.

Responsabilidades:

Liderar la estrategia de recursos humanos en la macro región.

Desarrollar e implementar políticas de gestión del talento.

Supervisar el cumplimiento de objetivos organizacionales.

Fomentar un ambiente de trabajo positivo y productivo.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como director regional de gestión humana o cargos similares.

Conocimiento avanzado en legislación laboral y estrategias de recursos humanos.

Habilidades de liderazgo y comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y multicultural.

Preferible con experiencia en manejo sindical.

Analista de experiencia y comportamiento del cliente - Medellín

Empresa: Tuya

Salario: $4.450.000

Tuya busca a alguien con experiencia o formación en ciencias del comportamiento, que pueda convertir insights en acciones que generen experiencias memorables.

Responsabilidades:

Diseñar procesos centrados en el cliente, incorporando principios de ciencias del comportamiento para simplificar decisiones, reducir fricción y adaptar la comunicación según cómo actúa el cliente.

Liderar mesas de experiencia con metodologías ágiles, aplicando experimentación comportamental para validar soluciones.

Mapear y analizar la experiencia actual, integrando segmentación por comportamientos y momentos, análisis de hábitos y comprensión de puntos críticos del Journey.

Aportar visión de experiencia en proyectos estratégicos, usando insights de cómo decide, siente y actúa el cliente para cocrear procesos y comunicaciones más efectivas.

Proponer soluciones innovadoras basadas en lenguaje claro, diseño por emoción y hábitos, asegurando que los mensajes conecten y motiven la acción.

Desarrollar herramientas de diseño de experiencia, incluyendo Blueprints, mapas y matrices, integrando principios de adopción, incentivos, rutas de acción y modelos de decisión.

Medir la experiencia con enfoque comportamental, utilizando KPI que reflejen acción, entendimiento y respuesta del cliente para mejorar continuamente.

Requerimientos:

Profesional en áreas como comunicación, sociología, educación, administración, economía o afines.

Experiencia o formación en ciencias del comportamiento, aplicada al análisis de experiencias, toma de decisiones, motivadores y comportamiento del cliente.

Mínimo 1 a 2 años de experiencia en experiencia del cliente, diseño de procesos, análisis de journeys o roles relacionados.

Conocimiento en metodologías ágiles, diseño centrado en el cliente y herramientas de mapeo de experiencia (Journey Maps, Blueprints).

Habilidad para transformar insights en soluciones prácticas y accionables.

Conocimiento en productos digitales.

Jefe comercial – Cali

Empresa: Superpack

Salario: $5.000.000 a $6.000.000

Si tiene experiencia asegurando la rentabilidad y el crecimiento de empresas mediante la captación de clientes, implementación de estrategias comerciales y análisis del mercado, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de prospección y apertura de mercado.

Impulsar el crecimiento estratégico de clientes, identificando oportunidades de expansión a través de nuevos servicios.

Ejecutar acciones de cobranza estratégica, en coordinación con áreas financieras, en situaciones que requieran intervención directa, asegurando así la liquidez y salud financiera de la organización.

Asegurar la trazabilidad y actualización de todo el ciclo comercial en el CRM, desde la generación del lead hasta el cierre del contrato.

Garantizar la comunicación permanente con las áreas soporte, durante el proceso de negociación, con el fin de mantener alineadas a las áreas.

Representar a la compañía en eventos estratégicos de mercadeo a nivel nacional, como ferias, congresos y activaciones.

Requerimientos:

Ingeniería industrial, en producción, administración comercial, de empresas o afines al proceso, preferiblemente con especialización.

Mínimo 3 años de experiencia en ventas de servicios B2B, ya sea de maquila y/o logística.

Habilidades avanzadas en análisis de mercado y generación de propuestas comerciales.

Competencia demostrable en captación de clientes y cierre de negocios.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

